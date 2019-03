Des étudiants-artistes du Cégep Beauce-Appalaches célébreront la danse

Dans le cadre du Mercredi étudiant, les étudiants-artistes du Cégep Beauce-Appalaches se produiront sur la scène de la salle Alphonse-Desjardins. La prestation aura lieu le 10 avril prochain à 19 h 30.

L’événement permettra de souligner le 10e anniversaire de la troupe de danse l’Étadâme avec notamment une chorégraphie spéciale. Après avoir été directeur musical de l’événement de 1994 à 2011, Jean-Pierre Champagne effectue un retour à ce poste en remplacement de Guy Vincent.

Neuf danseuses célèbreront ainsi la danse dans une rétrospective qui se fera dans un style de jazz moderne, un clin d’œil aux dix dernières années. Le tout sera sous la supervision d’Anouk Gaudet qui est présente depuis les débuts.

« Depuis une décennie, l’Étadâme transmet les émotions et les histoires à travers la danse », souligne Anouk Gaudet, chorégraphe.

En plus du numéro anniversaire de l’Étadâme, les spectateurs auront droit à deux autres prestations de danse, dont l’une d’inspiration musique du monde (Arold Ramboasalama et Cécile Dijoux) et l’autre de style jazz moderne-contemporain (Catherine Maheu et Catherine Veilleux).

« Cette édition rassemble plusieurs habitués des spectacles étudiants (Mercredi étudiant et Cégeps en spectacle). Les spectateurs peuvent donc s’attendre à des numéros de variétés de qualité. Au cours des derniers mois, les étudiants artistes ont beaucoup évolué et c’est avec confiance et assurance qu’ils fouleront les planches lors de ce spectacle », mentionne Julie Beaudoin, responsable du socioculturel au Cégep Beauce-Appalaches.

Des numéros musicaux variés

Candidate à la finale régionale de Cégeps en spectacle, Mélissa Doyon interprétera un succès des Jackson 5. Le duo Tik et Tok, prix Coup de cœur du public lors de la finale locale de Cégep en spectacle en janvier dernier, récidive avec son humour. Tommy Nadeau et Alexandre Drouin présenteront également un numéro d’humour.

Les spectateurs pourront aussi entendre Samuel Ampleman Bouchard interpréter l’une de ses créations, Rester debout. Justine Bégin, Kelly-Anne Bouffard, Jonathan Gilbert, Philippe Fortin, Catherine Boivin, Mélina Guay et Jeffrey Poulin, de même que Rébéka Lapierre feront également des prestations. Ceux-ci interpréteront notamment des succès de Pedro Capo, de Nirvana, d’Avenged Sevenfold, de Philip Philips, de Lady Gaga et de Kaïn.

L’équipe d’animation est formée de Gabriel Côté, Jacques Fortin, Pierre-Yves Grondin et Laurie Poulin. Dirigés par Olivier Turcotte, les animateurs envisagent la prochaine campagne électorale avec humour.

La population beauceronne est invitée à venir encourager la relève artistique du Cégep. Pour obtenir des billets, il est possible de s’en procurer en téléphonant au 418 228-8896, poste 2114. Ils seront aussi disponibles à l’entrée le soir de l’événement.