Dave Morissette au Centre Caztel de Sainte-Marie

Pour une première fois dans la région de la Beauce, le charismatique Dave Morissette sera au Centre Caztel le samedi 6 avril prochain à 10 h 00. L’animateur donnera une conférence dans le cadre de la série Les grandes rencontres de la bibliothèque Honorius-Provost et pour souligner le 275e anniversaire de Sainte-Marie.



L’activité a été rendue possible grâce à l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire (SLCVC) de Ville de Sainte-Marie.

Enjoué, sympathique, dynamique et rassembleur, le populaire animateur du populaire talk-show de sports Dave Morissette en direct est déjà impatient de rencontrer les Mariveraines et les Mariverains.

Présentant une cinquantaine de conférences par année, celui-ci adaptera quelque peu la conférence qu’il présentera à Sainte-Marie. Celui-ci racontera notamment son parcours de vie, parlera de ses valeurs et de sa famille.

« La bibliothèque Honorius-Provost invite deux fois par année des personnalités et on veut que nos abonnés découvrent un peu les personnes qui se cachent derrière les grands noms. On veut que les gens aient l’impression de mieux connaître les personnalités après la rencontre », mentionnait Lyne Gagnon, agente de développement culturel pour la Ville de Sainte-Marie.

L’homme de sport parlera également de son voyage à Compostelle, où il est allé à deux occasions, notamment avec son père et ses deux fils. Il racontera ce qu’il a vécu là-bas et parlera de l’après-Compostelle. Le conférencier a d’ailleurs écrit un livre sur le sujet aux Éditions de l’Homme : Arrêter le temps, trois générations sur les routes de Compostelle.

Cette rencontre s’annonce donc des plus intéressantes, puisque les gens auront l’occasion de découvrir l’homme qui se cache derrière l’animateur et la personnalité sportive.

Pour plus d'informations

L’admission pour cette conférence est gratuite sur présentation d’un billet Grande rencontre avec Dave Morissette. Les billets sont disponibles à la bibliothèque Honorius-Provost. Pour les détenteurs de la carte Passeport Plaisir-Loisir, le billet leur est remis gratuitement.

Aucune vente de billet n’est garantie sur place le jour même, puisque les places sont limitées. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Web de la Ville de Sainte-Marie à l’adresse sainte-marie.ca ou communiquer avec le personnel du SLCVC au 418 387-2301, poste 2237.