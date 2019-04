Un spectacle pour les 35 ans de la troupe de danse Manigance

La Compagnie de danse Manigance à Sainte-Marie présentera la 43e édition de son spectacle annuel, Tricoté Serré, le 26 avril.

Pour souligner les 35 années d’existence de la troupe, les spectateurs auront le droit à une représentation toute spéciale.

Dès 19h, la première partie du spectacle sera assurée par les élèves de l’école et sera composée de danses internationales et québécoises en plus de numéros de gigue. Lors de la deuxième partie, la troupe de danse Manigance fera des numéros de gigues et de danses traditionnelles québécoises et irlandaises.

D’anciens danseurs de toutes les générations de Manigance présenteront un numéro spécial.

Les danseurs montreront les productions de la troupe de 1983 jusqu’en 2012.

Les billets sont en vente dès maintenant.