Thetford Mines aura son festival de musique émergente

La ville de Thetford Mines aura droit à son festival de musique émergente du 6 au 9 juin prochain. L’Alternative contentera les mélomanes à la recherche de nouveaux artistes à découvrir, et ce, tout en étant un événement écoresponsable.

Les festivaliers pourront notamment assister aux spectacles de Clay and friends, Kirouac, Fouki, Simon Kearney et Steven et Steeven.

Jacob Pomerleau, l’un des instigateurs du projet est aussi le propriétaire de Mix-Bus, un bus modifié en studio itinérant. L’an dernier, il a su tisser des liens avec la scène émergente en se promenant de festival en festival à bord du véhicule modifié. Jacob Pomerleau dit s’être notamment inspiré du FME qui en est déjà à sa 17e édition en Abitibi et du Festif de Baie-Saint-Paul. Il souhaite faire connaître la relève musicale au public thetfordois.

Pour cette première édition, les organisateurs souhaitent attirer 1000 personnes chaque soir. Cet objectif est tout à fait réaliste quand on sait que les laissez-passer pour l’ensemble du festival sont à 20$ en prévente ; un prix dérisoire.

« Nous nous sommes forcés pour offrir le plus bas prix possible, afin d’intéresser les gens et qu’ils voient ce que nous avons à offrir. », explique Jacob Pomerleau.

Pour les années à venir, les organisateurs souhaitent même établir un partenariat avec un terrain de camping à proximité, ce qui permettrait aux festivaliers venant de l’extérieur de dormir à proximité du site.

Un événement écoresponsable

Pour que l’événement ait une empreinte écologique moins importante, les emballages de nourriture seront compostables. On misera aussi sur des aliments biologiques. Les organisateurs souhaitent sensibiliser les participants par la tenue de cet événement.

« Nous aurons une programmation complémentaire où on pourra éduquer les gens à des modes de vie écoresponsables et alternatifs. Nous invitons les gens de tous les horizons, peu importe l’âge. », précise Jacob Pomerleau.

Les billets seront en vente le 17 avril. L’événement se déroulera sur un terrain vacant au centre-ville de Thetford Mines, au coin des rues Notre-Dame Ouest et Pie-XI.