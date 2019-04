Les étudiants de Jésus-Marie présenteront la pièce « L'oiseau vert »

Le 27 avril prochain, la troupe du théâtre Sous la chapelle de l’école Jésus-Marie de Beauceville présentera la pièce « L’oiseau vert », de l’auteur italien Carlo Gozzi. Ce conte fantastique a été mis en scène par Philippe P. Gobeil.

Les onze comédiens de la troupe travaillent d'arrache-pied depuis le mois de septembre, afin de maîtriser toute la rythmique et l’énergie si caractéristique à la commedia dell’arte. Chant, chœur, acrobaties, jeux d’ombres, masques et autant d’artifices sont au menu pour transporter le public, l’instant d’un rêve, vers le mystérieux royaume de Monterotondo.

Ce conte fantastique, écrit il y a plus de 250 ans, se voulait d’abord une réplique au réformiste du théâtre italien Carlo Goldoni, afin de prouver que la comédie italienne n’avait pas besoin du réalisme pour divertir. Même si ce dernier s’est imposé comme le « Molière italien », en codifiant d’une certaine manière le théâtre italien, force est d’admettre que Carlo Gozzi a su créer un véritable hommage au théâtre masqué de la commedia dell’arte. Il aura compris que, si importante soit-elle, la réalité a toujours besoin de l’imaginaire…

Synopsis

Après avoir passé dix-huit longues années à guerroyer dans les terres lointaines, le roi Tartaglia revient en son royaume pour découvrir que sa mère, la cruelle reine Tartaglione, a fait assassiner sa femme et ses deux enfants. Par un heureux hasard, les jumeaux ont été recueillis par un couple de charcutiers, Truffaldin et Sméraldine. Après bien des sortilèges, des maléfices et des métamorphoses, un mystérieux oiseau vert viendra dénouer toutes les intrigues.

Les billets sont en vente auprès des comédiens ou en appelant au 418-774-3709. La pièce sera présentée à la Salle Marcel-Roy de l’École Jésus-Marie de Beauceville à 20h, le 27 avril prochain.