Les gens de la région et d’ailleurs auront l’occasion, pour une dernière fois cette saison, d’assister au populaire événement d’échange pour collectionneurs à la Librairie Sélect. Celui-ci aura lieu le samedi 27 avril de 9 h 30 à 16 h 30, de même que le dimanche 28 avril de 12 h 30 à 16 h 30.



Collectionneurs débutants et aguerris partageront pour l’occasion leur passion pour la monnaie et l’argent, les timbres ou encore les cartes de hockey. Il sera aussi possible d’acheter, de vendre des pièces, de compléter ou de faire évaluer sa collection.



Les exposants seront aussi présents pour prodiguer leurs conseils astucieux aux gens qui viendront à leur rencontre.

L'activité fera relâche pendant la saison estivale. Cette activité étant la seule du genre dans la région, la population est donc invitée à venir assister à cet événement qui se déroulera pendant deux journées consécutives.



Pour toute information, les gens intéressés peuvent communiquer avec le personnel de la librairie au 418-228-9510 ou en encore à l’adresse suivante : info@librairieselect.com.