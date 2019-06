8e édition du Rendez-vous des générations et des cultures à Saint-Éphrem

Saint-Éphrem en action présentera la huitième édition de son spectacle le Rendez-vous des générations et des cultures. Cette nouvelle édition aura lieu le samedi 4 mai à 19 h 30 au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem.



De nouveaux arrivants prendront part cette année à ce spectacle et partageront la scène avec les artistes de la région.

Jessica Pruneau sera notamment l’invitée spéciale de l’événement, elle qui est reconnue pour ses talents de chanteuse. Une équipe d’animation de la relève divertira le public entre les numéros avec la présentation de sketchs humoristiques. Celle-ci sera dirigée par Pierre-Yves Grondin.

Tout au long de la soirée, les spectateurs pourront découvrir plusieurs talents et artistes d’ici et de d’autres pays en musique, chant, danse et humour.

La population est donc conviée à cet événement qui se déroulera en mai prochain. Les billets sont en prévente au bureau de la municipalité, au bureau de Danielle Breton, à la pharmacie Proxim, au dépanneur l’Essentiel, à la Coop Alliance de Saint-Éphrem et au nouveau BMR de Saint-Georges Ouest.