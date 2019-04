Plusieurs élèves de Chaudière-Appalaches se distinguent à la finale régionale de Secondaire en spectacle

La finale régionale de Secondaire en spectacle avait lieu à l’école Pointe-Lévy, du 10 au 12 avril derniers. Plusieurs élèves des écoles de Chaudière-Appalaches s’y sont d’ailleurs distingués.



Cinq écoles représentaient la Commission scolaire de Beauce-Etchemin (CSBE) : la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper, la polyvalente de Saint-Georges, l’école secondaire Appalaches de Sainte-Justine, la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie et l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph.

Au total, 36 numéros étaient présentés par des artistes des écoles de Chaudière-Appalaches et ont fait briller la relève culturelle de la région.

En plus de devoir choisir la première place de chacune des catégories, désignant ainsi les jeunes qui se joindront à la délégation de Chaudière-Appalaches lors du Rendez-vous panquébécois, du 30 mai au 2 juin, à Gatineau, le jury a décerné de nombreux prix spéciaux.

La polyvalente des Abénaquis bien représentée



Huit étudiants de la polyvalente des Abénaquis étaient présents au total lors de cette finale régionale et ont bien représenté l’établissement.



Maxime Lantagne a notamment gagné deux prix lors de cette soirée. L’étudiant de quatrième secondaire a notamment remporté la 1re place dans la catégorie Création totale, le 11 avril, pour sa création Fantaisie. Il a aussi reçu le prix Studio Pierre Grenier.

Jérémy Quinn, représentant lui aussi la polyvalente des Abénaquis, a remporté le prix Jeunes techniciens.



Olivier Fortier et Thomas Quirion s’illustrent



Deux étudiants de la polyvalente de Saint-Georges ont aussi gagné des prix lors de cette finale.



Olivier Fortier et Thomas Quirion ont ainsi remporté la 1re place dans la catégorie Interprétation et le prix interprétation Les Amants de la scène, le 10 avril dernier, pour leur numéro Qui est au premier?.



Autres gagnants



Voici la liste des autres gagnants par catégorie :

1re place Création totale (12 avril) : Déreck Rouillard, Jacob Deblois, Charles-Étienne Gourde et Chad Provençal de la polyvalente des Appalaches, avec une création totale intitulée Juan Bull.

Prix Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines :

(10 avril) : Jérémie Bouchard, Joël Cloutier, Audrey-Ann Paré et Karolane Grégoire-Simard de la polyvalente Benoît-Vachon, avec une interprétation de La Bear Song.



: Jérémie Bouchard, Joël Cloutier, Audrey-Ann Paré et Karolane Grégoire-Simard de la polyvalente Benoît-Vachon, avec une interprétation de La Bear Song. (12 avril) : Déreck Rouillard, Jacob Deblois, Charles-Étienne Gourde et Chad Provençal de la polyvalente des Appalaches, pour leur création Juan Bull.

Prix de la langue française (12 avril) : Jessica Shapcott de l’école des Appalaches avec sa création totale Chez nous.

2e place Création partielle (12 avril) : Dalyane Deblois de l’école secondaire Veilleux avec un numéro de tissu aérien.

2e place Interprétation (12 avril) : Killer Queen : Audrey-Rose Lachance, Océane Tremblay-Fournier, Cloé St-Pierre, Maété Pereboom et Zoé Ouellet de l’école secondaire Veilleux pour leur interprétation de Fille de personne.