Retour des Mardis dorés à Saint-Simon-les-Mines pour une troisième année consécutive

Les Mardis dorés reviennent pour une troisième année consécutive à Saint-Simon-les-Mines. Fort de ses succès précédents, le comité consultatif des loisirs présentera, encore une fois cette année, des spectacles variés en plein air pour toute la famille.

Des spectacles d’une belle variété



Le mardi 21 mai prochain, le chansonnier et Cédric Landry brisera la glace lors d’un premier spectacle. Très habile à la guitare, celui-ci fera vibrer l’auditoire avec son répertoire diversifié.



Dans un autre registre, le dresseur beauceron Jason Pomerleau présentera un spectacle de chiens savants, le 11 juin prochain. Le spectacle saura plaire ainsi aux amateurs d’animaux. Lors de cette représentation, petits et grands rigoleront devant les pitreries et les acrobaties des chiens. Une douzaine de chiens seront du spectacle, en compagnie de leur maître respectif.



Le 2 juillet marquera un retour en chanson avec le populaire chansonnier Maxime Lachance. L’artiste, qui s’accompagne à la guitare, revisitera les chansons classiques et d’actualité, tout en assurant une belle interactivité avec le public.



La Bibitte mobile viendra, quant à elle, épater les enfants, le 20 août prochain, grâce à son impressionnante collection de spécimens vivants. Il sera possible pour les gens de manipuler certains insectes, mais aussi… d’en goûter! Les animateurs entomologistes de la Bibitte mobile sauront captiver et entraîner le public dans l’univers fascinant des insectes.

Un site enchanteur



Les spectacles se dérouleront au gazebo situé sur le terrain municipal. Le site enchanteur plaît aux spectateurs comme aux artistes. Sa localisation permet également de transférer les activités à la salle municipale en cas de pluie. Ainsi, les activités, qui débutent à 19 h, ne sont jamais annulées.

Les Mardis dorés sont offerts gratuitement grâce à la généreuse contribution de la Caisse Desjardins ainsi qu’à l’implication financière de la Municipalité dans le projet. Toute la population beauceronne est invitée aux rassemblements, qui seront cordiaux et festifs.

Pour toute question concernant la programmation culturelle, communiquez avec Dominic Veilleux, technicien en loisirs pour la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines au 418 774-3317 poste 102.