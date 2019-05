40e Gala musical de Saint-Joseph : une formule qui plaît au public

Les 26 et 27 avril derniers se tenait le 40e Gala musical de Saint-Joseph, un spectacle produit par l'organisme Chante la joie! Les deux représentations de ce spectacle étaient présentées à la salle de l’hôtel de Ville.



Celui-ci était constitué de 23 numéros variés, allant du rétro (Let’s Twist Again/Do You St-Tropez) au country (Tennessee Whiskey), de la chanson française, avec Hier encore de Charles Aznavour, Mon homme de Carmen Maria Vega et Je ne t’aime plus de Mario Pelchat, aux chansons plus actuelles, telles que Impossible de James Arthur, Shallow et Millions Reasons de Lady Gaga, de même que plusieurs autres titres.

De nombreux talents régionaux



Depuis 5 ans, la formule de Gala musical plaît au public et permet de faire connaître le talent de nombreux artistes de la région.



Lors de cette soirée, les prestations étaient variées : solistes, duos, trios, petits et grands groupes, en plus de l'interprétation de deux chansons finales avec tous les artistes. Du très jeune au plus expérimenté des artistes, ceux-ci étaient accompagnés de quatre musiciens professionnels.

Il y en avait pour tous les goûts dans ce gala et celui-ci a été des plus divertissants pour le public. Ces artistes ont travaillé fort afin de présenter un spectacle de qualité.