Festival Clermont-Pépin : beaucoup de talent et du succès pour la 34e édition

14 champions ont été consacrés, et ce, dans autant de catégories, lors de la 34e édition du Festival Clermont-Pépin. Le festival avait lieu cette fin de semaine au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. Plus de 7000 $ en bourses et prix ont été partagés parmi 32 jeunes musiciens et musiciennes au total.



Cet événement d’envergure comportait trois catégories au total : privée, publique et provinciale. À chaque édition, il permet également la découverte de nouveaux talents régionaux et provinciaux en musique classique, folklorique, populaire et jazz.

De nombreux partenaires rendent possible la tenue et le succès du festival, dont les principaux qui sont la Ville de Saint-Georges, la Corporation du Petit Séminaire de Saint-Georges, Desjardins et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin. L’événement peut aussi compter sur l’appui de plusieurs dizaines de bénévoles.



Les organisateurs, qui souhaitent revenir en force l’an prochain, viseront encore une fois à améliorer l’événement lors la tenue de la 35e édition, pour le plaisir des participants et des spectateurs.

Lauréats 2019

Les lauréats de cette année proviennent d'un peu partout en Beauce : Saint-Georges, Saint-Benoît-Labre, Saint-Prosper, Saint-Odilon ou encore Beauceville, mais aussi de l’extérieur, comme Thetford Mines ou encore Lévis.



Parmi les lauréats, on y retrouve encore une fois Maxime Lantagne. Après Secondaire en spectacle, le musicien de Saint-Prosper s’est une fois de plus démarqué avec brio durant le festival.



Voici la liste de tous les lauréats gagnants de cette 34e édition :



Catégorie privée : piano pré-musical et 2e degré

1re place – Bourse 100 $ + trophée : Clara Serban – Saint-Georges

2e place – Bourse 75 $ : Mélyane Vachon – Saint-Benoît-Labre

3e place – Bourse 50 $ : Mathilde Jacques – Saint-Georges

Coup de cœur – Ville Saint-Georges (50 $) : Clara Serban – Saint-Georges

Catégorie provinciale privée : populaire – chant et piano



1re place – Bourse 200 $ + trophée : Olivier Boulianne – Thetford Mines

2e place – Bourse 125 $ : Alexanne Thériault – Adstock

Composition

1re place – Bourse 200 $ + trophée : Maxime Lantagne – Saint-Prosper

Catégorie privée : groupe débutant



1re place – Bourse maximale 150 $ + trophée : Laure Jacques/Mathilde Jacques – Saint-Georges

2e place – Bourse maximale 100 $ : Julia Dulac/Laura Paré – Saint-Georges

Catégorie privée : cordes - débutant



1re place – Bourse 150 $ + trophée : Vicky Lin – Saint-Georges

2e place – Bourse 100 $ : Samuel Gagnon – Saint-Odilon

Coup de cœur – Corporation du Petit Séminaire (50 $) : Nathan Gagnon – Saint-Odilon

Catégorie privée : piano 5e à 7e degré

1re place – Bourse 200 $ + trophée: Hutao Finnbar Dineen – Sainte-Aurélie

2e place – Bourse 150 $ : Juliette Paré – Saint-Georges

Catégorie provinciale : classique



1re place – Bourse 200 $ + trophée : Zoé Éva Morissette – Lévis

2e place – Bourse 125 $ : Frédéric Boulianne – Thetford Mines