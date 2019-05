Une programmation prometteuse pour le Festival sportif de Sainte-Marie

La 15e édition du Festival sportif de Sainte-Marie, c’est pour bientôt! L’événement se tiendra du 6 au 9 juin prochains et se déroulera sous le signe de la nouveauté : nouveau site, nouvelles disciplines sportives et programmation bonifiée. Le comité organisateur souhaite offrir aux gens un festival aussi actif que festif.



« Les défis sont nombreux cette année, car on met la barre très haute. On veut que la 15e édition soit mémorable », confie Pier-Ann Mercier, coprésidente de l’événement.

Jean-Philippe Cossette, qui est aussi coprésident de l’événement, a ajouté, quant à lui, que l’organisation s’était alliée à une équipe vaste et hautement compétente.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de ce que nous présentons comme programmation cette année », a-t-il renchéri.

Nouveau site



Cette année, l’emplacement principal de l’événement déménage en hauteur et sera maintenant situé à la Cité Sainte-Marie, soit le secteur de la polyvalente Benoît-Vachon et du Centre Caztel. L’emplacement est maintenant doté de nouvelles infrastructures sportives, tel que le stade de baseball Julien-Faucher. L’endroit est d’ailleurs tout indiqué pour la tenue du festival.



Nouveaux sports



20 sports seront présentés au total pour l’édition 2019. Le festival offre encore une fois une multitude de disciplines sportives : balle donnée, course et marche à pied, dynamophilie, flag football, pétanque, soccer, tennis ou zumba, il y en aura pour tous les goûts pour les amateurs d'activités physiques.

L’initiation à la pagaie debout (stand up paddle), le yoga sur paddle board, le paintball, la course à obstacles de type Spartan race et le vélo de montagne viennent s’ajouter aux classiques de la programmation du festival. Il est encore temps de s’inscrire en visitant le festival-sportif.com, mais il faut faire vite, car les places pour certains sports du tournoi s’envolent rapidement.

Les soirées du festival



Le jeudi soir, les participants sont conviés à un 5 à 7, en collaboration à la CCINB et la Ville de Sainte-Marie, mais également à prendre part un tournoi de volleypong géant. Ce sera donc animé dans la zone Planiftime sous le chapiteau Pères Nature. Il y aura également le tirage d’un crédit-voyage par Club Voyages Fascination.



Le vendredi, le duo Steven et Steeven offrira une performance dès 18 h. Le traditionnel 6 à 8 sera également de retour et la soirée s’annonce hautement festive grâce à la venue de l’ancienne équipe du Freddy’s Night Club au bar et du Famous Live Cover Band qui fera assurément lever le party sous la tente.



Le samedi, le comité organisateur est très heureux d’annoncer la venue de Matt Lang, l’artiste majeur du festival, qui sera également de plusieurs événements en Beauce cet été. Le chanteur québécois est par ailleurs maintenant connu du côté de Nashville. La Famille Soucy prendra le relais en musique, en compagnie du populaire Yves Lambert.

La Zone Famille Uniprix revient avec ses classiques



La Zone Famille Uniprix proposera des classiques comme les structures gonflables, sculpture de ballons, maquillage pour enfants, mascottes, tente-à-lire et carré de sable géant qui feront assurément le plaisir des petits, le samedi 8 et le dimanche 9 juin. Un spectacle de magie sera également offert en nouveauté aux plus jeunes le dimanche, à compter de 10 h, avec Magic Peer.

Partenaires majeurs



Le comité organisateur souhaite souligner l’apport de ses partenaires majeurs : Tim Hortons, la Ville de Sainte-Marie et Desjardins. Il remercie également les partenaires financiers qui se sont joints massivement à l’organisation cette année afin d’offrir une 15e édition mémorable.

Tous les détails de la programmation et les inscriptions sont disponibles au festival-sportif.com. Suivez également Festival sportif sur Facebook et Instagram.