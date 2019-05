Deux expositions à venir au Musée Marius-Barbeau

Deux vernissages auront lieu prochainement au Musée Marius-Barbeau, le 19 mai prochain. Il s’agit du vernissage des expositions Transparence chromatique de Florence Giroux-Gravel et Poésie de la matière de Gilles Pedneault.



Florence Giroux-Gravel

C’est donc à 13 h 30, le dimanche 19 mai, qu’aura lieu le vernissage de l’exposition Transparence chromatique de Florence Giroux-Gravel.

Jeune artiste beauceronne, celle-ci vit et travaille à Québec. Elle est diplômée de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de la New York University. Elle a exposé ses œuvres à Paris, à New York et au complexe Jules-Dallaire à Québec.

L’artiste invitera les visiteurs à voyager à travers ses œuvres, lors de l’exposition. L’assemblage particulier des fils de couleurs successifs jouent avec la transparence et la lumière. Par son geste, elle parvient à solliciter le visiteur dans ses mouvements et à le faire vibrer à sa recherche artistique.

« J’accorde donc une importance aux passages et aux rythmes chromatiques en exploitant la profondeur de l’espace et la matérialité de la forme et de la couleur, tout en demeurant dans la simplicité, la sensibilité et la délicatesse », a expliqué Florence Giroux-Gravel.

Gilles Pedneault

Le vernissage de l’exposition Poésie de la matière de Gilles Pedneault aura lieu au même moment que celui de Florence Giroux-Gravel, également à 13 h 30. Peintre et sculpteur autodidacte, l’artiste présentera ici des œuvres très inspirantes.

Gilles Pedneault est un artiste d’origine saguenéenne qui s’est installé à Montréal à un très jeune âge. C’est par choix qu’il habite désormais en Beauce depuis plus de 40 ans. Durant de nombreuses années, l’artiste a exposé ses sculptures et ses peintures sur ses murs et dans ses jardins.



Il a récemment participé au Symposium Beauce Art. L’artiste a également exposé ses œuvres en solo au Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges ainsi qu’au Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin. Il a aussi réalisé plusieurs sculptures monumentales dans l’espace public et chez des collectionneurs.

Pour cette exposition, Gilles Pedneault met en lumière la relation qu’il entretient avec les textes. Les mots ont toujours fait partie de sa démarche artistique.

« Depuis longtemps, les mots ont été pour moi des textures que j'intégrais dans mes œuvres. Cela a souvent orienté ma palette de couleurs et la direction que je prenais dans l'abstraction qui naissait sur mon pinceau. Les textes font partie intégrante de mon cheminement artistique, ils appuient mes sculptures dans leur intégrité », a précisé Gilles Pedneault.

Au Musée Marius-Barbeau, il proposera une série d’œuvres en peinture et en sculpture qui révèle toute la poésie de la matière.

Durée des expositions

La population est invitée à venir visiter ces deux expositions. L’exposition Transparence chromatique de Florence Giroux-Gravel, de même que celle de Gilles Pedneault, Poésie de la matière, se poursuivront jusqu’au 8 septembre 2019.