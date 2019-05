Une assistance de 300 personnes pour la 8e édition du « Rendez-vous des générations et des cultures »

C’est le samedi 4 mai dernier que Saint-Éphrem en action a présenté la 8e édition de son spectacle Rendez-vous des générations et des cultures. Le spectacle a eu lieu au Centre multiculturel de Saint-Éphrem.

Cette soirée haute en couleurs s’est déroulée dans une ambiance du Sud sous les palmiers. Une belle variété de numéros ont été présentés devant une assistance d’environ 300 personnes.

Une place aux nouveaux arrivants

Cette année, les nouveaux arrivants ont répondu à l’invitation du Rendez-vous des générations et des cultures et sont venus assister au spectacle, pour permettre ainsi leur intégration dans la communauté. Il y a eu deux numéros typiques de leur pays, soit un mix de danses latines et une danse folklorique de la Colombie.

Pierre-Yves Grondin et son équipe de jeunes de la relève se sont occupés d’animer la soirée avec des sketchs humoristiques. Plusieurs artistes de la région ont réalisé des numéros de grande qualité. Les spectateurs ont eu le plaisir de voir et d’entendre des groupes de musique, du chant, de l’humour, de la danse et du cheerleading. Jessica Pruneau, invitée spéciale de l’événement, a interprété quelques chansons, dont une en espagnol au grand plaisir du public hispanophone.

Les organisateurs remercient tous les participants, leurs partenaires et les bénévoles qui ont contribué au succès de ce spectacle culturel.