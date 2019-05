Un neuvième roman pour Pierre-Roland Mercier

Pierre-Roland Mercier a fait paraître un neuvième roman, en mars dernier, intitulé Sarah-Belle et le mystère du 8e étage, le deuxième tome de cette série, mettant en vedette ce personnage. EnBeauce.com s’est entretenu avec l’écrivain, un véritable explorateur et touche-à-tout littéraire.

Neuvième roman

Dans ce dernier roman, Sarah-Belle Leroy, fraîchement diplômée de l’école de police, enquête sur le cas d’un infirmier retrouvé mort dans une section hautement sécurisée d’un hôpital psychiatrique. Afin d’infiltrer ce milieu, elle se fera passer pour une étudiante en psychiatrie. Mais bientôt, Sarah-Belle se rend compte que l’enquête ne lui a pas été confiée par hasard...



L'écrivain offre, avec ce roman, une intrigue policière avec une touche de fantastique, la détective possédant une capacité sensorielle inhabituelle, un don qui l'avantage dans ses enquêtes.

L’auteur compte d’ailleurs en faire une série à plus long terme, puisque le personnage de Sarah-Belle est trop vivant pour la laisser mourir avec une fin, selon lui. Et tout comme lui d'ailleurs, le personnage de Sarah-Belle a besoin d'explorer et d'apprendre continuellement.

Approche littéraire



Ayant évolué dans différents milieux, l’homme a été notamment réalisateur, ce qui l’a amené à travailler dans des domaines variés et cela se reflète dans son approche littéraire.

Pierre-Roland Mercier est d’ailleurs un véritable touche-à-tout littéraire. L’homme se décrit comme un écrivain sans étiquette et avoue qu’il a de la difficulté à se fixer quant à un genre littéraire.

« Dans mon cas, j’aime tellement de choses. J’aime le paranormal, le fantastique, le policier, le roman d’amour. J’aime tellement de genres et de styles que je veux toucher à tout, donc, je me fais plaisir. Si je prends beaucoup de plaisir, je me dis qu’il y aura bien quelques personnes à qui ça devrait plaire », a affirmé l’auteur.

Lorsqu’il écrit un roman, l’auteur connaît toujours les grandes lignes de l’intrigue, mais il se laisse davantage porter par la destinée de ses personnages.

« Un récit, c’est pas un escalier qu’on monte et on sait très bien ce qu’on va trouver en haut, qu’on descend et on sait très bien ce qu’on va trouver en bas. Ça peut être un escalier qui se transforme en ascenseur, en sentier, en route ou en autoroute », a-t-il expliqué.

Plus d’un livre dans son sac



La discipline de Pierre-Roland Mercier est assidue : il écrit tous les matins, six jours sur sept, 15 pages par jour, de 8 à 11. Il lui faut un mois pour écrire un roman, un autre pour le réécrire en l’améliorant et un autre pour le fignoler et le perfectionner.

En moyenne, l’auteur écrit donc trois romans par année, mais il se retient. Il a d’ailleurs plus d’un livre dans son sac, puisqu’il a 12 romans écrits d’avance.

« Un roman, c’est un travail que l’on doit savoir abandonner », a mentionné l'auteur.

Bientôt publié chez un éditeur?

Pour l’instant, l’auteur privilégie de publier ses œuvres sur Internet, et celles-ci connaissent du succès d’ailleurs. S’il a déjà publié chez des éditeurs auparavant, selon lui, il est difficile de travailler avec lui, étant donné ses nombreux champs d’intérêt.

« [Les maisons d’édition] ont des catalogues et ils doivent se tenir à leur genre, à leur style. Moi, ça me limite. C’est pour ça que j’ai décidé de publier mes livres sur Internet », a-t-il dit.

Cependant, l'une des ces maisons d’édition l’a contacté et s’est montrée intéressée à lire son prochain roman.

« Donc, je pense que je vais faire ça », a-t-il conclu.

Qu’il publie à compte d’auteur ou pour une maison d’édition, cet explorateur littéraire a encore bien des idées à partager et bien des univers à faire découvrir à ses lecteurs.

Pour en apprendre plus sur Pierre-Roland Mercier et ses œuvres, consultez son site Internet .