Un spectacle immersif qui vous plongera dans l'univers de la sorcellerie

Les adeptes de sensations fortes de la région seront comblés cet été avec le nouvel événement culturel d’envergure Salem - Expérience immersive. Cette pièce de théâtre suivie d’une « nuit d’épouvante » se tiendra à Saint-Victor, sur les Terres des Menhirs, les 23-24-30-31 août prochain.

Cette expérience est signée par Créativa Productions, une nouvelle organisation multidisciplinaire à saveur artistique. La pièce de théâtre « Les sorcières de Salem » sera adaptée, puis mise en scène par Pamela Doyon et réunira 20 comédiens, ainsi que 20 figurants. Les organisateurs ont décidé de rendre l’expérience interactive, en permettant aux spectateurs de rester après la présentation du spectacle pour une « nuit occulte » sur le thème de la sorcellerie.

« Je crois sincèrement que les spectateurs seront étonnés de voir où on peut emporter le théâtre. Nous offrons un spectacle unique avec Salem avec la portion de la nuit de l’épouvante qui se veut participative. On a décidé de concrétiser le concept de l’immersivité en Beauce. Nous l’avions déjà proposé à petite échelle il y a quelques années avec «Les sorcières de Salem», mais cette fois, on brise littéralement toutes les barrières. Des spectacles comme celui-ci, en Beauce, il n’y en a pas », explique Pamela Doyon.

Ceux qui le souhaitent pourront camper sur le site. Notons que les spectateurs peuvent choisir d’assister seulement à la pièce de théâtre. Les participants doivent être âgés de 16 ans et plus pour participer à la Nuit occulte.

Il est possible de se procurer des billets sur le site web de l’organisation.

Diversifier l’offre culturelle dans la région

Créativa Productions se veut un organisme sans but lucratif (OSBL) qui participe au développement du milieu artistique et culturel beauceron et qui souhaite offrir aux divers publics la possibilité de sortir des sentiers connus pour vivre de nouvelles expériences spectaculaires, technologiques et événementielles.

« Créativa, c’est une occasion de diversifier l’offre culturelle dans notre belle région. Notre objectif est de favoriser l’éclatement des frontières et l'ouverture d'esprit. Nous aspirons à créer un mouvement avec les gens, un mouvement de renouveau événementiel », a précisé Maxime Dumais, Vice-Président de Créativa Productions.

À la recherche de bénévoles

L’organisme a besoin de plusieurs bénévoles pour la tenue de l’événement. N’hésitez pas à communiquer avec les organisateurs à productionscreativa@gmail.com si vous avez envie de participer de l’intérieur à ce projet unique. Plusieurs rôles sont encore vacants pour les Nuits occultes et différents postes sont encore à combler.