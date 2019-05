« La sorcière de l’île Pozer » fera à nouveau revivre l’histoire de Saint-Georges

Du 4 juillet au 11 août prochains, La sorcière de l’île Pozer, reviendra pour une troisième année. Cette pièce de théâtre ambulante et patrimoniale, écrite et mise en scène par Harold Gilbert, proposera à nouveau aux spectateurs de découvrir les pans de l’histoire de la Ville de Saint-Georges.

Les participants feront donc un retour dans le temps pour revivre l’histoire au temps des débâcles et des feux, et ce, de façon amusante.

Découvrir la ville autrement

Le départ pour assister à la pièce se fait au Centre culturel Marie-Fitzbach et est réalisée à travers une promenade où les gens sont transportés en autobus et se déplacent sur les six lieux de la pièce.

Les différentes scènes se dérouleront au Centre culturel Marie-Fitzbach, aux passerelles face à l’aréna, aux abords de la rivière Famine près du restaurant St-Ben’s, au terrain de la Maison Édouard-Lacroix à côté de l’église de l’Assomption et au parc du barrage Sartigan. La scène finale a lieu, quant à elle, à l’Arboretum.



Selon Harold Gilbert, c’est entre autres un des facteurs qui démarque la création de d’autres pièces de théâtre.

« Il y en a des pièces historiques au Québec, et souvent, ça se fait uniquement au centre-ville. Ici, c’est le fait qu’on se déplace en autobus, on se promène au coeur de Saint-Georges, le fait aussi qu’il y a du théâtre dans l’autobus. C’est non-stop. Les seuls temps que les gens peuvent jaser, c’est quand ils entrent et ils sortent de l’autobus. C’est les seuls temps morts », a-t-il affirmé.

L’œuvre permettra également de faire découvrir au public plus de 20 personnages, certains étant réels, comme le curé Dionne ou Louis Gendreau. Et parmi les comédiens qui prendront part à la pièce, on y retrouve des comédiens âgés entre 6 et 86 ans, dont Jean Poulin notamment.

Présentée à guichets fermés depuis deux ans, plus de 3000 personnes ont assisté à la pièce de théâtre jusqu’ici.

Beau temps, mauvais temps

Les représentations de La sorcière de l’île Pozer auront lieu beau temps, mauvais temps et l’autobus transportant les spectateurs a la capacité d'accueillir 44 passagers. La pièce est aussi recommandée pour les 10 ans et plus, puisque celle-ci est d’une durée de 2 h 30. Quant aux représentations, elles auront lieu les jeudis et vendredis à 13 h et à 16 h, de même que les samedis et dimanches à 13 h.

Les billets sont en vente au Centre d’art et d’exposition sur les heures d’ouverture. Pour en réserver dès maintenant ou obtenir plus d’informations, il est possible d’appeler au 418 226-2271 poste 2253.