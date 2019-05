Un nouvel événement country d’envergure dans la région

Voir la galerie de photos

La première édition du Festival country de Saint-Georges s’est avérée être un succès sur toute la ligne pour les organisateurs Éric Doyon et Éric Lessard. L’événement axé sur la musique de style New country a attiré plus de 2000 spectateurs.

À lire également :

Saint-Georges sera country en mai prochain

Sous un grand chapiteau dressé sur le plateau sportif de la Polyvalente Saint-Georges, se sont succédé The Cajuns, Cayouche, Matt Lang (vidéo ci-dessus) et The Washboard Union. Éric Doyon, le principal instigateur de ce nouvel événement country en Beauce explique que le public était au rendez-vous.

« Il y a un engouement dans la région. Les gens étaient impressionnés par l’envergure », nous a-t-il expliqué au téléphone.

La foule était composée à 50% d’amateurs de musique provenant de l’extérieur de la région. « On avait des gens de Maniwaki, d’Ottawa et de Charlevoix », a ajouté M. Doyon.

Un festival country axé sur la musique

Bien que les festivals country de Saint-Prosper et de Saint-Victor attirent déjà leur lot de spectateurs, Éric Doyon croit que son événement répond à des besoins différents.

« Nous sommes un festival axé sur la musique New country, alors que le Nashville et les festivités de Saint-Victor misent surtout sur le western. De plus, nous ne tenons pas d’activités qui ne sont pas connexes à la musique. »

Une 2e édition

Il est extrêmement probable que le Festival country de Saint-Georges revienne pour une seconde édition l’an prochain.

« On aimerait que le festival s’étende sur deux jours », nous a confié l’organisateur.

Cela dit, il est possible que l’événement change de site. On souhaite aussi le bonifier en ajoutant un plancher de danse.

Éric Doyon a tenu à remercier les commanditaires sans qui cette première édition n’aurait pu voir le jour.