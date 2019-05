Une programmation festive et sportive pour la Fête au Vieux pont

Cette année, le Comité de sauvegarde du pont couvert Perreault et le comité des loisirs de Notre-Dame-des-Pins se sont alliés, pour offrir une programmation diversifiée aux festivaliers, lors de la 11 édition de la Fête au Vieux pont. C’est donc un rendez-vous sportif, ludique et musical que le comité offrira aux spectateurs, le 15 juin prochain, sous l’immense chapiteau situé aux abords du pont couvert.

Par cette grande fête, le comité s’est donné pour mission d’encourager les artistes de la région, de faire la promotion du site du pont Perrault, d’amasser des fonds pour l’entretien et la conservation du site et pour l’organisation d’activités par le comité des loisirs.

Pour une première année, l’organisation ajoute un volet sportif à son festival. Les gens sont donc invités à compétitionner dans trois disciplines distinctes : le basketball, le dek hockey et le bootcamp. Les spectacles sous le chapiteau sont de retour, tout comme la journée familiale.

Soirée sous le chapiteau

Trois groupes se succéderont sur la grande scène, en commençant par Maxime Lachance, chansonnier bien connu du monde des bars et restos à Saint-Georges. Avec plus de 500 spectacles à son actif, Maxime interprète à sa façon des chansons classiques et d’actualité.

Les Trinkeux poursuivront la soirée avec une prestation qui mettra le feu au chapiteau avec leur musique grunge et punk rock inspirée des années 1990. Le groupe Starfish, qui surfe aussi sur la vague pop-rock des années 1980 à aujourd’hui, conclura cette soirée.

Tournois sportifs et journée familiale

La période d’inscription est toujours en cours pour les tournois de dek hockey, de basketball ou pour la participation au bootcamp. 14 obstacles ont été prévus pour les personnes désirant mesurer leur forme physique aux défis proposés par l’équipe organisatrice.

La journée familiale se déroulera de 11 h à 16 h et il y en aura pour tous les goûts : maquillage, animation, tours de chevaux miniatures et visite de voitures de police et d’ambulance.