Woodstock en Beauce fêtera ses 25 ans du 27 au 30 juin

Woodstock en Beauce fêtera son 25e anniversaire du 27 au 30 juin. Pour l’occasion, Michael Lang, cofondateur du Woodstock original 1969, offrira une conférence sur la Grande Scène le samedi 29 juin 2019 à 13h.

Programmation au camping musical

Fouki;

Simple Plan;

Alaclair Ensemble;

Les Cowboys Fringants;

Les Respectables ;

Angel Forrest.

Les groupes hommage

One Love (Bob Marley), Heart of Stones(Rolling Stones), Délirium Tremens (Jean Leloup) et Silence (Pink Floyd).

Plus de trente artistes seront présents tout le long du festival. La prévente des passeports est débutée et se termine le 12 juin. La programmation de la Grange sortira mardi prochain.