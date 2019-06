La bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville fête ses 25 ans

Pour son 25e anniversaire, la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville trouve important de souligner le succès de l'établissement et l’implication des citoyens.

Le 30 mai 1994, la bibliothèque Madeleine-Doyon a ouvert officiellement ses portes. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, la bibliothèque est toujours en service à Beauceville. La bibliothèque offre aux citoyens le prêt de divers biens culturels, une programmation étonnante d’activités culturelles et répond à plusieurs autres besoins des usagers.



L'établissement est fier d’avoir une liste de 1280 usagers actifs et de 65 bénévoles au sein de leur équipe pour leur répondre. La bibliothèque fait partie de celles qui comptent le plus de bénévoles au Québec. Le 29 mai dernier, lors d’une fête à la Chapelle Fraser, l'organisme a souligné son travail, celui des employés et ont aussi félicité les jubilaires qui ont cumulé 5 ans, 10 ans, 15 ans et 25 ans de bénévolat.

Par la présente, la bibliothèque Madeleine-Doyon invite d'ailleurs la population de Beauceville à venir profiter des promotions de juin. En effet, ceux qui sont déjà membres de la bibliothèque, peuvent participer à un quiz et courir la chance de gagner plusieurs prix. Quant à ceux qui ne sont pas encore membres, il est possible de s'inscrire et d'obtenir gratuitement un laissez-passer familial pour un bain libre à la piscine Yvan-Cliche.

La bibliothèque tient à rappeler ses heures d'ouverture :

Dimanche​ 9 h 30​ ​à​ ​12 h​ ​​ ​

Lundi​ ​ 19 h​ ​à​ ​20 h 30​ ​​

​Mardi ​ 9 h​ ​à​ ​17 h​ ​​ ​et 19h à 20 h 30

Mercredi ​ ​ 15 h​ ​à​ ​17 h​ ​​ ​

Jeudi ​ 9 h​ ​à 11 h​ ​et​ ​19 h​ ​à​ ​20 h 30