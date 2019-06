Quoi faire en Beauce le dimanche 9 juin

La fin de semaine du 7 au 9 juin s’annonce chargée en activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités sportives et culturelles pour le samedi 8 juin.

Dimanche 9 juin

Beauce Art : L’International de la sculpture

Pour une 6e édition, le symposium International de sculpture de Saint-Georges revient en force avec la thématique Dérives et Délices grandeur nature.

Où? Au quartier des artistes dans le stationnement devant le centre sportif Lacroix-Dutil

Quand? Symposium : Toute la journée

Atelier de peinture aux doigts pour enfants : de 10 h 30 à 15 h

Festival sportif de Sainte-Marie

Avec un nouvel emplacement, la 15e édition du festival sportif de Saint-Marie battra son plein du 6 au 9 juin.

Où? Derrière le centre Caztel

Quand? Activités sportives : de 8 h à 16 h

Sous le chapiteau : 11 h — Brunch

En journée — DJ SG Signal

Festival Down by the Riverside

Pour une 4e année consécutive, le festival swing enflammera les amateurs de danse.

Où? 12110, 1re Avenue, Saint-Georges, G5Y 2E1

Quand? Brunch : de 10 h à 12 h

Conférence : 12 h

Parade : 13 h 30 (départ du Grand-Marché Beauce-Sartigan)

Party de fermeture : 16 h (au Rock Café)

Expos'Art

Dix artistes de la relève vous présenteront leurs talents pour la deuxième édition de l’événement qui se déroulera du 6 au 27 juin.

Où? Au centre multiculturel de Saint-Éphrem

Quand? 8 h 30 à 18 h 30

Pêche en ville

L’événement Pêche en ville est de retour à Saint-Georges pour permettre aux amateurs ou curieux de pouvoir pratiquer et s’initier à la pêche sportive.

Où? Parc des Sept-Chutes

Quand? Dès 7 h

Ventes de garage à Saint-Zacharie

L’événement annuel est de retour dans la municipalité. Venez y dénicher vos prochaines trouvailles!

Où? Partout dans la ville

Quand? Toute la journée