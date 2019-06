Le spectacle « Métissés serrés : l’Innue et le Jarret noir » fera salle comble

Le concert d’ouverture des Dimanches musicaux à l’église St-Paul-de-Cumberland sera donné à guichet fermé. En effet, tous les billets de Métissés serrés : l’Innue et le Jarret noir, avaient trouvé preneurs un mois avant la prestation.

Le spectacle de chansons qui sera donné le dimanche 23 juin 2019 à 11h est en langues innue et française. Métissés serrés cadre parfaitement avec l’Année internationale des langues autochtones, décrétée en 2019 par l’UNESCO.

L’Innue, c’est Christine Chamberland, une artisane de la communauté innue d’Essipit, aux Escoumins, sur la Côte Nord. Membre de l’Institut Tshakapesh, elle a une soif immense d’apprendre sur sa culture et ses ancêtres autochtones. En spiritualité traditionnelle, elle a aussi été initiée à la Roue de médecine par des shamans péruviens.

Elle joue du tambour traditionnel et des percussions. Depuis quelques années, elle a ajouté le chant à ses activités et a commencé à suivre des formations avec des maîtres en chant et interprétation.

Le Jarret noir, c’est Michel Roy. En plus d’être musicien autodidacte, il a fait carrière en journalisme et communication. Il a fait partie de groupes musicaux de la Beauce comme batteur, percussionniste, et guitariste-chanteur. Il est aussi auteur-compositeur-interprète.

Il étudie le chant et l’interprétation depuis près de 15 ans. Sur la scène régionale, il a participé à de nombreux spectacles de facture professionnelle, aux bénéfices d’organismes d’ici, sous la direction de la réputée Hélène Ouellet.

Christine et Michel forment un couple dans la vie. Animés par leur passion commune pour le chant, la percussion et la spiritualité traditionnelle, ils ont concocté un concert en chansons qui puise aux sources amérindienne, beauceronne et québécoise, entre tradition et modernité. Un métissage d’amour qui propose un répertoire original qui saura procurer de la joie et du bonheur aux spectateurs.

Avec le duo Sartigan

Christine et Michel seront accompagnés sur scène par deux jeunes musiciens originaires de la Beauce, qui vivent maintenant à Montréal: Samuel Gagnon-Thibodeau et Geneviève Morin.

Tous deux investis sur la scène culturelle du Cégep Beauce-Appalaches et passionnés par différents projets musicaux, Geneviève et Samuel ont parcouru de longs chemins parallèles avant de se recroiser, des années plus tard, dans la métropole québécoise.

Après quelques rencontres, ils forment le duo The Faulks qui reprend, de façon acoustique, des chansons populaires folk du répertoire québécois et américain. Le mariage de leurs voix et leur approche musicale dépouillée séduisent leur entourage.

Récemment, ils ont décidé de poursuivre leur projet commun, mais sous un nom différent, plus près de leurs racines beauceronnes : Sartigan, qui signifie, en abénaquis, rivière ombreuse ou rivière bruyante. Ils en profitent pour ajouter des compositions originales à leur répertoire.