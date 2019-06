Les messes des artistes en Beauce célèbrent leur 20e anniversaire

Les messes des artistes en Beauce célébreront leur vingtième année d’existence cet été. Pour l’occasion, chanteurs et musiciens d’exception se succéderont tout au long de la saison estivale.

Le premier concert de la saison 2019 aura lieu le 7 juillet 2019 à 8 h 45 à l’Église de Sainte-Hénédine. Un prélude de 15 minutes précédera l’office de 9 h. Pour souligner le 20e anniversaire, Rachelle Thibodeau, soprano, partagera la vedette avec Manon Lefrançois, mezzo-soprano, et l’organiste Andrée-Anne Caron. Le reste du mois de juillet, les messes seront présentées en alternance aux églises de Sainte-Marguerite et de Sainte-Hénédine. Veuillez noter qu’à compter du 18 août, les messes auront lieu à l’Église de Sainte-Marie, à 10 h 15.

20 ans de découvertes musicales

La première messe d’artistes a été présentée le 8 juillet 2000 à l’Église de Sainte-Hénédine, en partenariat avec Saint-Isidore. En 2007, Sainte-Marie s’est joint à l’organisation en présentant des célébrations où artistes, chanteurs et musiciens venaient embellir les célébrations, au plus grand plaisir des mélomanes.

En 20 ans, beaucoup d’artistes ont participé à ces événements. L’instigatrice du projet, Rachelle Thibodeau, estime que la population de la Beauce et des environs a été privilégiée de pouvoir assister à ces moments de découvertes musicales. Il s'agit aussi de l’occasion parfaite pour découvrir les églises du coin.

Programmation

Église de Sainte-Hénédine – dimanche 8 h 45

7 juillet 2019

Manon Lefrançois, mezzo-soprano

Rachelle Thibodeau, soprano

Andrée-Anne Caron, organiste

21 juillet 2019

Camille Mathieu Leduc, soprano

Michel Mathieu, bugliste

Anne-Marie Leduc, organiste

Église de Sainte-Marguerite - dimanche 8 h 45

14 juillet 2019

Elizabeth Veilleux, mezzo-soprano

Mari-Loup Cottinet, violoncelliste

Dominique Gagnon, organiste

28 juillet 2019

Rachelle Thibodeau, soprano

Patrice Royer, saxophoniste

Andrée-Anne Caron, organiste

Église de Sainte-Marie – dimanche 10 h 15

18 août 2018

Caroline Dery, soprano

Michel Mathieu, bugliste

Dominique Gagnon, organiste

25 août 2018

L’Octuor de la Beauce

Dominique Gagnon, organiste

1er septembre 2018

Evelyne Larochelle, soprano

Louis Larouche, trompettiste

Dominique Gagnon, organiste

Pour plus d’information, il est possible de contacter les responsables de ces messes au 418 935-7116 et au 418 386-2969.