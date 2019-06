Un montant de 25 030 $ attribué à la MRC des Etchemins

Un montant de 25 030 $ sera attribué par la MRC des Etchemins à un total de 16 projets culturels qui seront réalisés en majeure partie durant la saison estivale 2019 sur le territoire.

Les activités organisées dans le cadre des projets soutenus sont variées et toucheront les arts visuels, les arts de la scène, le patrimoine et l’histoire.

Ce financement, qui provient de l’Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, vise à soutenir les organismes, les entreprises et les individus dans la réalisation d’activités principalement de médiation culturelle ou de diffusion sur le territoire de la MRC des Etchemins. Ceci a pour but d’améliorer l’accessibilité aux activités culturelles par la population etcheminoise et dynamiser le milieu.

Voici les montants accordés aux projets soutenus et leurs dates de réalisation :