Une oeuvre d'art pour la promenade Redmond à St-Georges

L’œuvre d’art qui a été sélectionnée pour être installée sur la promenade Redmond au centre-ville de Saint-Georges provient de l’artiste Ludovic Boney, originaire de Wendake. Elle est intitulée « Déambulation éolienne ». La sculpture sera morcelée en trois éléments et sera intégrée le long de la promenade Redmond à la hauteur du Grand marché.

Réalisée en aluminium, les trois mats de la sculpture seront d’une hauteur de 8,85 mètres (29 pieds) et inclinés à 65 degrés. Sur chacun des mâts, 17 tubes en aluminium seront fixés mécaniquement. Ces tubes peints offriront un mouvement sculptural puisque ceux-ci se balanceront sous l’effet du vent rappelant le mouvement des feuilles dans un arbre pour le vert, les vagues sur la rivière pour le bleu et le feu attisé par le vent pour le rouge et le jaune. Les couleurs se balanceront le long de la rivière Chaudière telle une douce chorégraphie de ligne qui accompagne le passage de l’eau et des passants.

Comité de sélection

C’est un comité ad hoc qui a procédé au choix de l’artiste et de l’œuvre. Ce comité était composé de deux spécialistes en art visuel, d’une représentante du ministère de la Culture et des Communications, d’un représentant des usagers, de l’architecte paysagiste ainsi que d’une représentante de Ville de Saint-Georges.

Cette œuvre est réalisée dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.

Installation

La réalisation de la sculpture « Déambulation éolienne » s’amorcera au cours des prochains jours et sera installée au cours du mois de septembre prochain.