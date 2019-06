Un Festival de cinéma en septembre à St-Georges

La première édition du Festival de Cinéma Créativa se tiendra le 28 septembre prochain à la salle l’Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches. L'évènement est en partenariat avec NousTV Beauce-Appalaches, le Cégep Beauce-Appalaches et la MRC Beauce-Sartigan.

L’organisation

Le festival sera composé d’une présentation de courts métrages du répertoire québécois et international. Une première séance de projections gratuite de 60 minutes en collaboration avec l’Office Nationale du Film sera présentée, dès le matin, pour les enfants de 8 à 12 ans afin de les initier au monde du court métrage.

Ensuite, trois séances de projection de 90 minutes défileront dès 13h00, 15h30 et 19h00 pour offrir aux festivaliers de plus de 12 ans la possibilité de visionner près de 25 films au coût de 25$. Chacune de ces 3 séances sera suivie d’une période de questions de 25 minutes avec un réalisateur qui aura présenté son court métrage.

«Il y a longtemps que je veux susciter l’intérêt du public pour les courts métrages. Nous avions le désir profond de rendre plus accessible l’offre du cinéma de répertoire en région et de créer des rencontres entre les professionnels du milieu cinématographique et les passionnés.» - Jean Maheux, organisateur du festival.