Les citoyens de Saint-Philibert ont désormais une bibliothèque libre-service

Un espace de lecture et d’échange de livres est désormais à la disposition des citoyens de Saint-Philibert. À même le centre multifonctionnel, la bibliothèque libre-service a été inaugurée le 15 juin dernier.

5000 dollars ont été nécessaires pour acheter les volumes et rendre l’espace attrayant. Un coin lecture a été aménagé spécialement pour les enfants.

« C’est important de favoriser l’éveil de la lecture chez les jeunes », explique Maryse Nadeau, directrice générale de la municipalité.

400 volumes ont été mis à la disposition et pourront être empruntés sans système de location. La bibliothèque libre-service sera ouverte sur les heures d’activité du bureau municipal et lors des séances du conseil, le premier lundi soir de chaque mois.

« Ce lieu a été pensé afin de devenir un espace de vie et de loisir, où on peut apprendre, partager et passer du temps. Nous espérons que les citoyens se l’approprieront »

François Morin, maire de Saint-Philibert

L’aménagement de cette pièce a été rendu possible grâce à une contribution financière d’Alphare dans le cadre d’une mesure d’aide dédiée à la lecture « Je lis, tu lis, on lit ! », dont les partenaires financiers sont la PRECA et le gouvernement du Québec.

Proximité avec Saint-Georges

Une consultation de milieu tenue en 2012 avait permis de constater que la construction d’une bibliothèque à Saint-Philibert n’était pas nécessaire, en raison de la proximité avec celle de Saint-Georges.