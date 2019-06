Le Moulin La Lorraine participera à l’édition 2019 des Journées des moulins

Dans le cadre de la Saison des moulins de juin à septembre, l’Association des moulins du Québec (AMQ) présente l’édition 2019 des Journées des moulins, regroupant plus d’une trentaine de moulins, la fin de semaine suivant la fête nationale, soit du 28 au 30 juin prochains.

Ce rendez-vous annuel du début de la saison touristique donne le coup d’envoi d'une saison permettant de connaître et d'apprécier les nombreux moulins à eau et à vent mis en valeur partout au Québec. L’événement est l’occasion de découvrir des trésors de technologies anciennes qui témoignent de façon exceptionnelle du patrimoine préindustriel.

Que ce soit pour moudre le blé, carder la laine, scier le bois ou fendre du bardeau, des centaines de moulins se sont affairés dans toutes les régions et ont largement contribué au développement des communautés riveraines du Saint-Laurent et de l'arrière-pays.

Le Moulin La Lorraine, participant à l’édition actuelle

Parmi les moulins participant à l’édition 2019 des Journées des moulins, en Chaudière-Appalaches, on y retrouve entre autres le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin.

Lors de l’événement, la programmation demeure la même, mais l’établissement tiendra également une journée portes ouvertes.

« Il n’y a pas de frais d’admission comme tel. Les gens peuvent venir au Moulin et avoir des démonstrations de la meunerie. En plus d’expliquer les expositions et tout ce qu’on fait, il y a des visites commentées. On fait fonctionner le moulin, on fait de la farine devant les gens. C’est ça, notre participation à la Journée des moulins », a indiqué Mme Josée Marceau, directrice du Moulin La Lorraine.