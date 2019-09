Une programmation des plus relevées pour la 16e édition du Festival de l’Épi

C’est avec grand enthousiasme que les membres du comité organisateur ont annoncé la programmation de la 16e édition du Festival de l'Épi, un rassemblement familial qui se tiendra du 14 au 18 août.

Comme le veut la tradition, le mercredi 14 août est réservé à la soirée de financement du terrain de jeux de Scott. L’activité débutera avec un souper hot-dog et blé d’Inde, suivi d’un spectacle rassemblant les enfants et leurs moniteurs sous la tente. Près de 400 parents et amis sont attendus sur le site du festival pour encourager le terrain de jeux.

Le jeudi 15 août, l’ouverture de la terrasse sera soulignée par le chansonnier Alexandre Roy. Après le 5 à 7, le comité du Festival de l’épi présentera sous leur chapiteau la 4e édition de son souper-spectacle d’humour. Une fois le méchoui servi, le spectacle mettra en vedette l’humoriste Rosalie Vaillancourt.

Le vendredi 16 août, les festivités commenceront avec Les Jack pour le 5 à 7 Roulette Pompette. La soirée sera ensuite réservée au rap québécois pour une deuxième année consécutive. À 22h, ce sera le groupe de rap LaF qui s’occupera de mettre de l’ambiance sous le chapiteau en proposant un mélange hétéroclite des plus authentique. C’est ensuite Koriass qui s’emparera de la scène. Considéré comme l’un des chefs de file du rap québécois, Koriass propose un spectacle puissant, alliant les mélodies recherchées aux propos cinglants qui le caractérisent. Pour terminer la soirée, DJ SG SNAIL prendra en charge l’animation jusqu’au petit matin.

Le samedi 17 août s’annonce une journée bien remplie pour toute la famille! Pour les enfants, les festivités commencent à 11h avec le spectacle musical Dan Cowboy. Plusieurs activités s’ajouteront à la programmation au cours des prochaines semaines.

Les festivaliers sont ensuite attendus dès midi pour le traditionnel tournoi de Washer. Le plaisir continue par la suite avec un 5 à 7 dégustations sur la musique du groupe iRock en formule acoustique. Pour bien préparer la soirée country, les propriétaires de l’Auberge de la Chaudière viendront donner un cours de danse en ligne de 19 h à 21 h. C’est ensuite Rock This Country qui s’occupera de divertir les festivaliers. The Easy Riders prendra la relève jusqu’à la fermeture.

Le dimanche 18 août, l’évènement se poursuit en avant-midi avec le retour de la messe western sous le chapiteau. À 11 h, les gens sont invités à venir bruncher. C’est ensuite un bingo qui prendra place en après-midi. Le festival se clôture avec un 4 à 6 sur la terrasse avec les chansonniers Les Smatt.

Les festivaliers pourront aussi profiter du retour de la Scott Race à quelques rues du site principal. En effet, après une première édition qui a connu un grand succès, la Scott Race, une course à obstacles organisée par le Service des Loisirs de Scott, sera de retour le dimanche 18 août dès 9 h. En plus d’offrir de nouveaux obstacles aux participants, un parcours plus long sera réservé aux plus motivés. Les inscriptions seront en prévente du 21 juin au 26 juillet sur le site de la Municipalité de Scott.

Tout au long des festivités, vous pourrez profiter du Bar à Blé d’Inde et du casse-croûte, sans oublier la belle et grande terrasse extérieure. Une aire familiale avec des jeux gonflables est aussi disponible pour les plus jeunes toute la fin de semaine.