Le Moulin La Lorraine connaît une campagne de financement record

C’est le samedi 15 juin dernier que la campagne de financement des amis du Moulin La Lorraine a connu son point culminant, lors du lancement des expositions estivales et du tirage des récompenses aux Amis du Moulin. Le tout s’est déroulé devant plus de 50 personnes réunies à cette occasion.

Josée Marceau, directrice générale et artistique de l’organisme, a remercié les entreprises et partenaires des Etchemins, de la Beauce, de Bellechasse et de la région de Québec qui ont appuyé la campagne en donnant des prix culturels, des rabais ou autres avantages à leurs clients Amis du Moulin.

Elle a également souligné la grande générosité de la population qui a permis de dépasser les objectifs de la campagne annuelle pour atteindre à ce jour plus de 71 000 $ et un record d’adhérents. Pour les administrateurs du Moulin la Lorraine, une telle réponse est un signe évident de l’attachement de la population envers ce lieu de culture incomparable et une preuve de sa pertinence.

Toile gracieusement offerte par l’artiste Lyse Marsan

Mentionnons que Lyse Marsan, artiste reconnue à l’internationale et Amie du Moulin de longue date, a gracieusement offert Pour que demain soit, une œuvre d’une valeur de 2700 $ au profit de la campagne. Avant de procéder au tirage du prix convoité, celle-ci a encouragé le public à supporter le Moulin La Lorraine et invité les artistes à s’impliquer en grand nombre afin que l’organisme continue à faire rayonner l’art et la culture.

Toute personne intéressée à appuyer la mission du Moulin La Lorraine peut se joindre aux Amis du Moulin en tout temps de l’année et faire un don. Les avantages associés au statut d'Ami du Moulin restent en vigueur jusqu'au 1er mars de l’année suivante.

Voici les gagnants et gagnantes des récompenses de la campagne Amis du Moulin 2019 :

Paire de billets de spectacle au Palais Montcalm de Québec

Michel Bégin, Lac-Etchemin

Paires de billets pour 4 spectacles « blues » de Ovascène à Sainte-Marie

Michelle Langevin, Lac-Etchemin

Maki Communications, Sainte-Justine

Paire de billets de spectacle à l’Anglicane à Lévis

Jean-Guy Breton, Lac-Etchemin

Carte-cadeau de 300 $ d’Ameublements Tanguay

Pauline Rouleau, Sainte-Sabine

Paires de billets de spectacle à la Maison de la Culture de Bellechasse

Claude Gagné, Saint-Georges

Denis Bastard, Sainte-Justine

Mariette Roy, Saint-Cyprien

Paire de billets aux Amants de la scène à Saint-Georges

Gilles Michaud, Québec

Paires de billets au théâtre du Trident de Québec

Lucie Fecteau, Saint-Odilon

Bruno Lagrange, Lac-Etchemin

Paires de billets pour un concert des Violons du Roy à Québec

Lyne Carrier, Saint-Léon-de-Standon

Lorraine Cadoret, Québec

François Paquet, Montréal

Pour que demain soit, une œuvre de l'artiste Lyse Marsan

Josette Turmel, Lac-Etchemin

Paires de billets pour les Dimanches en musique à la Maison du patrimoine de Saint-Magloire

Une présentation des Amis du Jardin entre Ciel & Terre

Rachel Casey, Lac-Etchemin

Normand Giguère, Lac-Etchemin

Notaire Sabrina Lamontagne, Lac-Etchemin

La Maison Roy & Giguère inc., Saint-Georges

Pour en savoir davantage, communiquez au 418 625-4400 ou visitez moulinlalorraine.ca.