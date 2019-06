Deux artistes de la Beauce participeront à la 25e édition du Symposium de peinture Natur’Art

Les régions du Québec seront à l’honneur lors de la 25e édition du Symposium de peinture Natur’Art, qui se déroulera sous le thème Une nature qui inspire la création. Cet événement artistique animera les jardins du Domaine Joly-De Lotbinière, du 5 au 7 juillet prochains, de 10 h à 17 h. À cette occasion, deux artistes de la Beauce, Gaétane Boucher de Beauceville et Guylaine Jacques de Sainte-Marie, participeront à l’événement.

Un total de 14 artistes-peintres, en provenance de plusieurs régions du Québec, se donneront par ailleurs rendez-vous pour partager leur passion et leur talent avec les amateurs et passionnés d’art.

D’autres artistes de Chaudière-Appalaches font aussi partie des artistes qui ont été retenus pour cette 25e édition : Claude De Lorimier de Saint-Vallier-de-Bellechasse, Pauline Fillion de Saint-Apollinaire et Claudie Lemay de Lotbinière dans Lotbinière et Louise Forest et Marie Gauthier de Lévis.

Cette année, c'est l'artiste-peintre joliettaine Josée Perreault qui sera à la présidence d'honneur du symposium.

« Quelle joie pour moi que de pouvoir joindre mes deux passions, l'art et l'horticulture, au cœur d'un même événement », a affirmé l’artiste, honorée de l’invitation.

Des créations réalisées en direct

Durant trois jours consécutifs, les gens pourront rencontrer les créateurs qui seront sur place pour saisir le charme des beautés du Domaine et qui désirent le partager dans leurs œuvres.

Tout au long de la visite, il sera possible de découvrir, ici et là, des artistes qui créeront directement sous les yeux des visiteurs. Les gens pourront d’ailleurs discuter, échanger et profiter de leur présence pour en apprendre davantage sur leurs différentes techniques de travail. Le public est donc convié à prendre part à cette grande fête de la création et à tomber sous le charme de leur talent.

Concours vote Coup de cœur, animation, zone jeunesse, murale collective le dimanche, conférence de la présidente le samedi, expositions et autres activités des plus agréables et intéressantes pour tous sont notamment au programme.