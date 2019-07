Quoi faire la fin de semaine du 6 au 7 juillet

Vous n’avez pas de plans cette fin de semaine ? Nous vous proposons quelques suggestions d’activités sportives et culturelles qui auront lieu entre les 6 et 7 juillet en Beauce.

Samedi 6 juillet

Ouverture du Grand Marché

Les producteurs de la région vous feront découvrir leurs produits.

Où ? 12120, 1re Avenue, à Saint-Georges

Quand ? de 9 h à 13 h

Les Samedis producteurs de La Cabane à swing

La terrasse du grand marché sera transformée en piste de danse.

Où ? 12120, 1re Avenue, à Saint-Georges

Quand ? dès 10 h

Beaucefest

Exposition de voitures intérieure et extérieure. Plusieurs activités seront organisées tel que le Slow race, le Limbo car, le 2Stepbattle, le Burnout, des concours et plus encore.

Où ? Au Centre Caztel de Sainte-Marie

Quand ? de 8 h à 19 h

Dimanche 7 juillet

Match de baseball : Jarrets noirs de Beauce contre le Polycor de Charlesbourg

Les amateurs de baseball pourront aller encourager leur équipe locale.

Où ? Centre sportif Lacroix-Dutil

Quand ? dès 16 h

Fête familiale à la Maison J.-A. Vachon

La Maison J.-A. Vachon ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son centre d’interprétation. Il y aura des jeux gonflables et du maquillage.

Où ? Maison J.-A. Vachon

Quand ? de 10 h à 16 h

Dimanches musicaux - Jessica Pruneau et Martin Aubin

Jessica Pruneau et Martin Aubin présenteront un répertoire country-folk de chansons originales et de reprises.

Où ? Église Cumberland Mills, à Saint-Georges

Quand ? 11 h