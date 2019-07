Le Musée des Lilas accueillera plus de 20 pays en 2020

En mai dernier, le Musée des Lilas, situé à Saint-Georges, avait annoncé qu’il serait l’hôte du 49e congrès annuel de l’International Lilac Society (ILS) du 4 au 7 juin 2020. La conservatrice du musée, Claire Fouquet, avait fait des représentations en Russie en 2018 qui ont conduit à la sélection du Musée des Lilas pour la tenue de l’événement. La communauté internationale de lilas fut fortement impressionnée par les 600 variétés de lilas, la qualité muséale et l’aménagement du site.

Retombées économiques pour St-Georges

Selon le Musée des Lilas, les retombées économiques estimées seront majeures puisque les congressistes passeront 4 jours à St-Georges et quelques-uns prolongeront leur séjour dans la province. Une bonne délégation américaine ainsi que des représentants de l’Europe, de l’Asie et même de Nouvelle-Zélande assisteront au congrès. Un rayonnement médiatique international générera une visibilité importante pour la Beauce.

« Les entreprises de la Beauce sont solidaires de notre événement et contribuent au plan de partenariat que nous avons établi », explique Marcel Drouin, coordonnateur du financement de l’événement.

Conférences

Outre les activités administratives, les congressistes assisteront à des conférences, dont une sera ouverte au public, visiterons le Musée des Lilas, la collection de sculptures de Beauce-Art et la cabane à sucre l’Érable à son meilleur. Cette organisation compte des membres dans 22 pays à travers le monde.

Recevoir ces invités internationaux du 4 au 7 juin 2020 est pour une occasion unique d’asseoir sa réputation internationale et le comité organisateur compte bien recevoir les invités comme les Beaucerons savent le faire.

Des invités internationaux en visite

Au cours des dernières semaines, le Musée des Lilas a accueilli des visiteurs internationaux de prestige. M. Mark L. DeBard, résident de l’Ohio et registraire pour le Registre international des lilas, Mme Anna Gamurak, responsable de l’établissement d’un centre d’hybridation et de production de lilas à Belgorod en Russie et Mme Laura Jull, professeur associée à l’Université de Wisconsin à Madison en horticulture ornementale. Leurs commentaires suite à leur visite sont élogieux.

« J'ai beaucoup apprécié ma visite au Musée des Lilas de classe mondiale avec sa vaste collection de lilas étiquetée dans un fabuleux parc riverain. Saint-Georges est une ville merveilleuse avec un grand patrimoine culturel, des sculptures originales étonnamment vastes, et un cadre de rêve, rempli de gens imaginatifs et créatifs » précise M. DeBard.