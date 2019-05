Le Musée des Lilas hôte d'un congrès international en 2020

Le Musée des Lilas a annoncé qu’il sera l’hôte du congrès de l’International Lilac Society (ILS) du 4 au 7 juin 2020. Cette organisation compte des membres dans 22 pays.

À lire également :

Lancement de la programmation de la 9e édition de la Fête des Parfums

Une soixantaine de membres passionnés par cette fleur provenant de ces pays sont attendus. L’ILS tiendra son assemblée générale annuelle, ses élections et deux banquets. Les conférences se feront en anglais et sont réservées aux membres. Il est possible de devenir membre en acquittant les frais d’inscription de 25 $US.

Le Musée des Lilas reconnu

Lorsque le Musée a déposé sa demande auprès de l’ILS, le comité fut félicité pour son dossier complet. L’organisation recevait pour la première fois une programmation complète et déjà organisée. Les membres du comité du Musée des Lilas affirment que leur organisme est de plus en plus connu un peu partout et même à l’international. D’ailleurs, Claire Fouquet est allée en Russie en mai 2018 pour présenter une conférence, lors du congrès. Ainsi, elle a pu parler de ce qui se faisait à Saint-Georges.

Appel à tous

La Ville de Saint-Georges fera une conférence sur les lilas et sera ouverte au grand public. L’organisation aura besoin de bénévoles pour aider à la planification et au déroulement de l’évènement. Si vous désirez devenir membre ou bénévole, vous devez contacter le Musée des Lilas par courriel (info@lemuseedeslilas.com) et inscrire « Congrès » dans le sujet du courriel.

Le congrès aura lieu durant la Fête des Parfums qui est un grand honneur pour fêter les dix ans de l’évènement.