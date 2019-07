Inauguration de « La Trajectoire » au Club de golf de St-Georges

Le Club de golf de Saint-Georges a profité du 38e Tournoi annuel de golf du CEB pour inaugurer sa nouvelle sculpture « La Trajectoire », œuvre des artistes Paul Duval et Philippe Pallafray. Le président du C.A. du Club de golf a également annoncé la réfection de leur pavillon principal.

Un golfeur de métal pour les 60 ans du club

La sculpture est un cadeau de Michel Gendreau, président de Garaga, pour souligner les 60 ans d’existence du club. C’est en son titre personnel et en tant qu’amateur de golf qu’il a fait ce geste.

Une vingtaine de personnes étaient présentes durant la cérémonie, dont les deux artistes, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, Michel Gendreau et sa conjointe Ellen Morin, et le député de Beauce, Maxime Bernier.

Un projet de 1,8 M$ pour la réfection du pavillon principal

En juillet 2018, une subvention du gouvernement du Québec de 941 664 $ avait été annoncée. Tandis qu’au conseil de ville du 10 juin dernier, Saint-Georges a accepté d’accorder une aide financière de 130 000 $ en échange d’un effort financier similaire de la part des membres du club.

Aujourd’hui, Mario Rodrigue et Éric Lessard, représentants de Pierre et Francis Pomerleau, sont venus confirmer que ces derniers financeraient une partie du projet,

« Pour Pierre et Francis Pomerleau, il est important de redonner à la communauté de Saint-Georges. C’est donc indépendamment que l’entreprise qu’ils ont fait un don personnel au Club de Saint-Georges pour la réfection du pavillon principal, afin de lui permettre de se doter des infrastructures nécessaires pour accueillir et servir ses membres, attirer de nouveaux joueurs et continuer d’animer la communauté d’affaire de la région. » a exprimé, Éric Lessard.