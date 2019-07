Quoi faire la fin de semaine du 12 au 14 juillet

Vous n’avez pas de plans cette fin de semaine ? Nous vous proposons quelques suggestions d’activités sportives et culturelles qui auront lieu entre le 12 et 14 juillet en Beauce.

Vendredi 12 juillet

Soirée Cinéma en plein air

Apportez votre chaise, votre collation pour profiter en famille du film Dumbo. Gratuit !

Où ? Parc Pomerleau, 32e Rue ouest, St-Georges

Quand ? Dès 21h

5 à 7 des Chevaliers de Colomb de St-Clotilde-de-Beauce

Un BBQ d'ailes de poulet et d'Hot-dog au son d'une ambiance musicale festive. Bar sur place.

Où ? Terrain des loisirs, St-Clotilde-de-Beauce

Quand ? Dès 17h

Étienne Drapeau : Un Été Show 2.0

Accompagné de musiciens et chanteurs latinos, Étienne vous interprétera les classiques de Ricky Martin, Santana, Enrique Iglesias, Marc Anthony, Elvis Crespo, Gloria Estefan, Celia Cruz et bien d'autres. Admission gratuite !

Où ? Grande Place du centre-ville, 55 boul. Larochelle, Sainte-Marie

Quand ? de 19h30 à 22h

DragFest de St-Théophile

Des « drags » de rues, des essais libres de camions, des démonstrations de course de « pick-up » chargés, des expositions de véhicules et prestations de groupes hommage.

Où ? Au coin de la route 173 et de la route 269

Quand ? du 11 juillet au 14 juillet

Match de baseball : Jarrets noirs de Beauce contre les Patriotes de Québec

Les amateurs de baseball pourront aller encourager leur équipe locale.

Où ? Centre sportif Lacroix-Dutil

Quand ? à 20h

Samedi 13 juillet

Vente de garage à Beauceville et le Grand Marché de l'Île Ronde

Vente de garage partout dans la ville, animation dans les rues, rassemblera plusieurs marchands, exposants et artisans à cette occasion.

Où ? Beauceville, Île Ronde

Quand ? de 8h à 18h

10e édition de la Course de bateaux-dragons de St-Georges

37 équipes se disputeront la Coupe Pomerleau sur la rivière Chaudière. Venez-les encourager !

Où ? Île Pozer, St-Georges

Quand ? de 8h30 à 16h

Les Olympiades du Sport

Faites vos équipes intergénérationnelles pour des compétitions amicales ( jeu de croquet, jeu de washer, jeu mini-golf, pétanque sur gazon et bien plus) Activités gratuites et prix de participation.

Où ? Halte Desjardins du parc municipal, 692 av. Larochelle Sud, St-Joseph de Beauce

Quand ? de 9h à 15h

Dimanche 14 juillet

Les arts animent la ville: Les dimanches après-midi en chansons

Le duo Suzie Bilodeau et Bruno Barras interpréteront un répertoire de musique Française.

Où ? Gloriette du Parc Veilleux, St-Georges

Quand ? de 10 h à 16 h

Café-rencontre avec Jean-Marie Fecteau

Exposition du 274e "Sainte-Marie à vol d'oiseau". Vous pourrez rencontrer l'artiste.

Où ? Galerie d'art municipale, Sainte-Marie

Quand ? de 13h30 à 16h