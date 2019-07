Les artistes de la région auront jusqu’au 15 août pour s’inscrire à l’Expo-concours Chaudière-Appalaches en œuvres

C’est le moment de s’inscrire au projet « Chaudière-Appalaches en œuvres – Deuxième vie », une exposition/concours d’arts visuels qui s’adresse aux artistes de tous les niveaux de l’ensemble des MRC de la Chaudière-Appalaches.

Pour cette édition, les artistes devront intégrer à leur œuvre au moins un élément réutilisé ou recyclé, d’où le nom de l’édition de cette année : deuxième vie.

Ce concours régional offre l’opportunité à cinq artistes par MRC qui résident sur le territoire de Chaudière-Appalaches d’exposer dans un espace muséal reconnu ainsi que de courir la chance de voir leur œuvre sélectionnée pour recevoir un des 12 prix attribués par le jury. Une bourse de 1000$ sera remise au grand gagnant.

Le Musée Marius-Barbeau invite les artistes en arts visuels à s’informer auprès de leur MRC et de s’inscrire via le site web du Musée Marius-Barbeau. La date limite pour l’inscription et le dépôt des œuvres est le jeudi 15 août.

Ce projet important pour le développement culturel de la région a reçu une aide financière de 150 000 $ sur 3 ans dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.