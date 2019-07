La 9e édition des messes d'artistes à St-Joseph a attiré un public nombreux

Pour la 9e édition des messes d’artistes à Saint-Joseph, un public nombreux était présent les 30 juin, 7 et 14 juillet à l’église de Saint-Joseph.

Des artistes de la région et de Québec ont présenté leur plus beau répertoire de musique classique et sacrée. Les spectateurs ont pu entendre des œuvres vocales avec la soprano Marie-Michèle Roberge et le contre-ténor Jean-François Gagné, la soprano Lili Lorenzana-Bilodeau et le baryton Guillaume St-Gelais ainsi que des œuvres instrumentales interprétées par les violonistes Jean-François Gagné, Annie Dumont et Hélène Therrien. Les auditeurs ont particulièrement apprécié les grands classiques comme l’Ave Maria de Gounod ainsi que le Panis Angelicus de César Franck.

Tous les musiciens étaient accompagnés par l’organiste titulaire des grands orgues de l’église de Saint-Joseph, Esther Clément, qui est également directrice artistique de cette série estivale de musique classique en Beauce.