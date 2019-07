Amateurs de photographie, laissez-vous inspirer par le jaune!

Clin d’œil sur la Beauce offre encore une fois l’occasion aux adeptes de photographie de partager leurs plus beaux clichés. Le concours, ouvert aux photographes amateurs résidant ou non sur le territoire de Saint-Georges, se fait cette année sous le thème JAUNE.

Couleur rayonnante et lumineuse, le jaune représente le soleil, la joie, l’optimisme, l’énergie, la vie et les beaux jours de l’été. On le retrouve dans les fruits, les légumes, les fleurs et les oiseaux, mais aussi dans la vie en général.

À New York, on se déplace en taxi jaune. Le cycliste en tête du Tour de France porte le maillot jaune. Le chanteur Jean-Pierre Ferland est passé à l’histoire avec son album Jaune. Le logo de Batman ou celui de Bic est noir… et jaune. Le jaune invite aussi à la prudence et indique l’approche d’un danger.

Jaune canari, jaune banane, jaune moutarde, jaune maïs, jaune or, jaune d’œuf, bouton d’or, ocre, safran… Le thème de l’édition 2019 a largement de quoi inspirer les participants.

Comment participer?

Vous devez compléter le formulaire d’inscription et suivre les directives pour télécharger vos images à partir d’un ordinateur.

​Notez bien que chaque photo doit comporter son titre distinct.

Seuls les fichiers numériques de format JPG ou PNG sont acceptés.

Une résolution minimale 6 MP (2000 x 3000 ou 3000 x 2000) est exigée.

Conditions particulières

Les photographies soumises doivent avoir été prises sur le grand territoire de la Beauce et être récentes (2017 à 2019);

Un maximum de deux photos par personne seront acceptées (même adresse courriel, même nom);

En cas de dépôts multiples, les deux dernières photos soumises seront conservées. Un participant qui envoie deux photos ne pourra gagner qu’une seule fois;

La photo doit être une œuvre originale dont l’auteur est la personne soumettant sa candidature;

​Toute œuvre présentant une photo ou un titre de nature raciste, sexiste, vulgaire ou considéré comme inapproprié sera rejetée. Les photos ne doivent pas être signées afin que le jury ne puisse reconnaître l’auteur.

Date limite de participation

Les gens intéressés à participer au concours ont jusqu’au 11 août 2019 à 23 h 59 pour déposer leurs photos. Les images soumises au concours doivent avoir été téléchargées via le formulaire en ligne.

Un maximum de 30 photos seront choisies et agrandies pour ensuite être exposées du 29 août au 10 novembre 2019 au centre d’art et d’exposition situé au Centre culturel Marie-Fitzbach. Les finalistes seront invités personnellement au vernissage de l’exposition le jeudi 29 août 2019.

Du 29 août au 20 octobre inclusivement, les visiteurs pourront également voter pour leur photo coup de cœur.