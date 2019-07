Une soirée haute en couleur et en divertissement pour les Grands Feux de Saint-Honoré

Ce sera une soirée haute en couleur et en divertissement qui aura lieu, le vendredi 30 août, à l’occasion de la 12e édition des Grands Feux de Saint-Honoré. L'événement est présenté par Home Hardware, Porcella et la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, en collaboration avec la municipalité de Saint-Honoré et Métal Labonté.

Le comité organisateur est fier de présenter une programmation diversifiée qui saura plaire à toute la famille et invite les gens à se procurer leurs billets dès maintenant, si ce n'est déjà fait. Encore cette année, les activités auront lieu sur le site adjacent à l’aréna sur la rue Ennis.

Pour les familles

La populaire parade dans les rues du village lancera les festivités dès 18 h. Il sera également possible pour les enfants de se dégourdir dans les structures gonflables, situées dans la zone famille. À 19 h 15, ils pourront profiter du spectacle de Marimba à la ferme de la bonne entente.

Pour les festifs

L’excellent duo Steven & Steeven assurera l’ambiance sur la scène principale à compter de 20 h. Les flamboyants feux d’artifice de qualité pyrotechnique auront lieu, quant à eux, à 21 h 45. Aux dires des participants, les feux sont toujours d’une qualité remarquable et offre un spectacle tout en couleurs et en émotions! Le groupe Les Brothers, formé du comédien et chanteur Jason Roy-Léveillée, de Simon Morin, de Jonny Arsenault et de Dominic Dagenais, anciens candidats à La voix, suivra en musique à 22 h.

Accompagnés sur scène de quatre talentueux musiciens, Les Brothers en mettent plein la vue en revisitant des chansons populaires teintées de leurs racines musicales, le tout bonifié d’une mise en scène brillante et de chorégraphies surprenantes. Ils offrent un repértoire franco-anglo, passant de Bruno Mars à Bob Marley, Jean Leloup, Justin Timberlake, Stevie Wonder, Marie-Mai, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers et plusieurs autres.

Procurez-vous votre billet

La prévente débutait le lundi 8 juillet et les billets seront au coût de 7 $ par personne, et ce, jusqu’au 25 août. Il est possible de se procurer le tout chez les partenaires participants :

À Saint-Honoré : HomeHarware, Dépanneur de l’érable, Resto Dali, Épicerie Shenley, Coiffure Jocelyn Labrecque, Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce

À Saint-Évariste : Marché Porcella

À Saint-Éphrem : Coop Alliance groupe BMR, Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce

À Saint-Benoît : Camping La Vallée Beauceronne

À La Guadeloupe : Bonichoix, Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce

À Saint-Georges : IGA Rodrigue et Filles, IGA Rodrigue et Groleau, Dépanneur Lagueux Shell

À noter que l’accès au site sera gratuit pour les enfants de 4 ans et moins et qu’il sera aussi possible de payer à la porte le soir même de l’événement au coût de 10 $.

Pour plus de détails, rendez-vous à l'adresse grandsfeuxsthonore.com ou suivez Les Grands Feux Saint-Honoré sur Facebook.