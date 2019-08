Le 7e Symposium de sculpture sous le thème de « Radiance au grand air »

Beauce Art : L’International de la sculpture a annoncé la thématique de son 7e Symposium en 2020. Les sculpteurs devront s’inspirer de la nature radiante.

« La thématique, qui est la base théorique à la réalisation des oeuvres, explore les différents sens du rayonnement, de l’irradiance, perçus dans les pensées rayonnantes du processus créatif du sculpteur contemporain. » Beauce Art.

Plusieurs défis pour les artistes

Les artistes devront fixer leur œuvre dans un cercle en acier de 12mm d’épaisseur et d’un diamètre de 2 mètres. Beauce Art exige une intégration parfaite de l’oeuvre et un poids maximal de 250 kilos.

Promenade Redmond

Les dix œuvres seront installées le long de la nouvelle promenade Redmond de plus d’un kilomètre qui comprend la piste cyclopédestre le long de la rivière. Les sculptures se trouveront dans l’espace de verdure de 1 mètre de largeur qui sépare la piste et le stationnement. D’ailleurs l’organisation explique que les contraintes imposées aux artistes sont dues par « l’espace insuffisant d’îlots de verdure ». Les nouvelles sculptures serviront à faire oublier les voitures, camionnettes et autres véhicules stationnés.