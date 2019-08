Les Journées Couleurs et saveurs Desjardins : diversité des produits et achat local au menu de la 8e édition

La 8e édition des Journées Couleurs et saveurs Desjardins de la Chaudière-Appalaches se tiendra du 17 août au 15 septembre prochains. Le comité coordonnateur de cet événement annuel est d’ailleurs fier d’annoncer la participation de la Ville de Lévis et de 8 MRC de la région pour cette occasion.

Cette année, les Journées Couleurs et Saveurs Desjardins de la Chaudière-Appalaches se dérouleront sur une période de 4 semaines afin de faire la promotion d’un plus grand nombre d’activités mettant en valeur l’industrie agroalimentaire de la région.

Un rendez-vous incontournable… notamment en Beauce et à Lac-Etchemin

Ainsi, des activités seront offertes à Lévis, en Beauce et dans Les Etchemins, mais aussi dans Bellechasse et Lotbinière.

Les événements Couleurs et saveurs au centre-ville, les Rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Beauce et Les saveurs des Etchemins, qui se dérouleront respectivement à Saint-Georges, à Sainte-Marie et à Lac-Etchemin, feront découvrir les commerces, artisans et producteurs agricoles de ces régions, tout en encourageant l’achat local.

D’autres activités seront aussi offertes à Lévis et dans chacune des MRC participantes : brunchs aux saveurs d’ici, marchés publics, ateliers culinaires, circuits gourmands, visite de fermes et d’entreprises agroalimentaires, autocueillette de fruits, etc. La population de la Chaudière-Appalaches ainsi que les visiteurs sont invités à consulter la programmation complète et la carte interactive sur le site Web : http://www.couleursetsaveurs.com.

Les Journées Couleurs et Saveurs Desjardins de la Chaudière-Appalaches sont devenues, au fil des éditions, un rendez-vous incontournable de la région, autant pour les visiteurs que les locaux. En effet, elles sont l’occasion de faire découvrir la diversité des produits de la région, de sensibiliser les consommateurs à l’importance de l’achat local dans l’économie du Québec et de renforcer les liens entre les entreprises agroalimentaires de la région et les consommateurs, qui sont un maillon important pour l’accroissement de ce secteur économique. La région regorge de producteurs et de productrices fiers de leurs produits et qui ont à cœur le rayonnement du territoire.

Partenaires et comité coordonnateur

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière de Desjardins, partenaire majeur de l’activité, ainsi que de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches. Le comité coordonnateur est composé de représentants d’organisation régionale (MAPAQ, Tourisme Chaudière-Appalaches, Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches et Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches) et de représentants de chacune des MRC participantes.

Mentionnons également la participation financière des partenaires suivants : Développement économique de Bellechasse, Goûtez Lotbinière, Destination Beauce pour les MRC de La Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartigan, la MRC de L’Islet, la MRC de Montmagny, la MRC des Etchemins, Tourisme Chaudière-Appalaches, Syndicats de l’UPA des Appalaches et des Etchemins et la Ville de Lévis.