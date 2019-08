Une troisième édition pour le Happening Festibière de Beauceville

Le club Rotary de Beauceville tiendra la troisième édition du Happening Festibière de Beauceville le 6 septembre prochain. Organisée en partenariat avec le Festibière de Québec & Happening cuisine de rue, cette soirée se déroulera au parc de l’île Ronde à compter de 16h.

Le Happening Festibière a pour but d’amasser de l’argent afin d’être redistribué au sein de la communauté de Beauceville. C’est ce qu’explique Jean- Pierre Labbé, responsable du comité organisateur et membre des Rotary de Beauceville.

Une formule bonifiée

Selon monsieur Labbé, les bières de microbrasseries et les foodtrucks ont la cote à l’heure actuelle. C’est d’ailleurs pourquoi l'événement a suscité énormément d’engouement lors des deux premières éditions. « Pour cette troisième édition, nous compterons près de trente lignes de bière en fût et huit foodTrucks. De plus, nous avons augmenté nos inventaires de bières. En principe, nous aurons plus de nourritures, plus de bières et donc, plus de plaisir » tient-il à préciser.

Achat des verres

Pour participer, les gens peuvent se procurer un verre réutilisable à l’effigie de l’événement en vente au coût de 7$, incluant une dégustation gratuite auprès des commerces de Beauceville suivants : Y Pizza, Quincaillerie Home Hardware et Dépanneur Irving.

À Saint-Georges, les verres sont disponibles chez IGA Rodrigue et Filles ainsi qu’au IGA Rodrigue et Groleau. La prévente des verres prend fin le 6 septembre à 12h00.