La troupe «Les pasnouzôtres » présente une nouvelle pièce de théâtre

La troupe de comédiens « Les pasnouzôtres » présenteront pour leur 2ième année d’existence, une pièce de théâtre humoristique sur un groupe de « chums-chasseurs beaucerons » au début septembre.

La troupe présentera la comédie « Nous irons au bois » au Centre Multi-arts de Saint-Gédéon de Beauce les 6-7-13 et 14 septembre prochain à 19 h30. L’an dernier « La belle et le chasseur » sous le même thème, avait été bien appréciée et a fait l’objet d’une supplémentaire au grand plaisir de la troupe.

Description de la pièce

« La pièce se déroule dans l’univers de la chasse en Beauce. L’unicité des personnages se démarquera par leurs liens « tissés-serrés » et la couleur unique de leur jargon beauceron. Cette année en sera une « plus féminine » nous retrouverons nos amis(es)-chasseurs(es) qui vivront d’autres aventures saupoudrées d’amour, d’humour, certaines concluantes, d’autres non, certaines émotives et d’autres….hyper-émotives. Mais dans toutes ces expériences, il en ressort une seule vérité… c’est que l’amour et l’amitié sont des valeurs inestimables. »

Christiane Cantin en est l’auteure-metteuse en scène et Claude Boulinguez, le scénographe et concepteur des décors, un couple de retraités-passionnés.