Encore quelques mois d'activités pour le 275e de Sainte-Marie

Les festivités entourant le 275e anniversaire de Sainte-Marie se poursuivent tout l’automne avec la présentation de la dernière édition de la programmation spéciale « Une sucrée de belle histoire ».

La Grande Rentrée – Happening Festbière

La première édition de « La Grande Rentrée-Happening Festibière » se déroulera le samedi 14 septembre prochain à La Grande Place du centre-ville. Pour l’occasion, les participants pourront goûter les produits des meilleures microbrasseries et de la cuisine de rue, avec plus de 8 foodtrucks de nourriture et boisson sur place. Dès 11 h, le site sera ouvert aux visiteurs, alors que la zone jeunesse débutera son animation à 13 h. Au programme : spectacle d’Abeille Beausoleil, l’autobus-théâtre « La Tortue Berlue », plusieurs structures gonflables, des jeux d’adresse et plusieurs autres surprises. Les enfants de moins de 12 ans auront droit à un breuvage et deux blés d’Inde gratuits. La soirée populaire débutera à 16 h avec la prestation du groupe mariverain « Nowhere Men band ». Ensuite, à 20 h, place au spectacle de Rémi Chassé, alors que la soirée se poursuivra en excellente compagnie avec le chansonnier, Christian Albert à 22 h.

La Fête Entr’aînés » - Édition spéciale 275e

La Ville de Sainte-Marie convie tous ses aînés, âgés de 60 ans et plus, à revivre la folie du Rock’n roll dans le cadre d’une fête thématique haute en couleur qui se déroulera le dimanche 6 octobre prochain, dès 10 h, au Centre Caztel. Pour l’occasion, un brunch sera servi en matinée, en compagnie d’une animation spéciale « Rock ‘N’ Roll », une séance photo, des prestations de danse. En après-midi, la présentation du spectacle « Rock’n boogie », suivi de la danse avec Francine Sylvain. Les cent premières personnes à se présenter avec leur carte PPL recevront un verre souvenir à l’effigie du 275e. Les billets sont en vente à la bibliothèque Honorius-Provost, à l’Hôtel de ville ou auprès des membres du conseil d’administration des Joyeux Beaucerons, et ce, à compter du 26 août.

La Grande marche de Sainte-Marie - Édition spéciale 275e

Le 19 octobre prochain, dès 8 h au Centre Caztel, aura lieu la deuxième édition de « La Grande marche », encouragée par Le Grand défi Pierre Lavoie et prescrite par les médecins de famille. Deux parcours animés de 2.5 km ou 5 km à votre rythme. En 2018, plus de 1 000 marcheurs étaient au rendez-vous. L’inscription est gratuite.

Pour s’inscrire : onmarche.com ou à la bibliothèque Honorius-Provost.

« Une sucrée de belle histoire » – Édition spéciale 275e

Le samedi 19 octobre, dès 13 h, à la Galerie d’art municipale, se déroulera le lancement du recueil « Une sucrée de belle histoire », comprenant 24 capsules relatant plusieurs faits importants de l’histoire de Sainte-Marie, en plus de présenter douze des premières familles qui se sont établies sur le territoire mariverain.

Autres activités

Plusieurs autres activités auront lieu jusqu'en novembre et seront annoncés dans les prochaines semaines.