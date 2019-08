Salem-Expérience immersive, pour les adeptes de sensations fortes

La pièce de théâtre immersive « Les sorcières de Salem » fera frémir petits et grands les 23-24-30-31 août. Ce nouvel évènement culturel Salem - Expérience immersive signé par l’organisation Créativa Productions se déroule sur les terres des Menhirs à Saint-Victor.

À lire également: Un spectacle immersif qui vous plongera dans l'univers de la sorcellerie​

La pièce adaptée et mise en scène par Pamela Doyon offre aux plus courageux qui ont plus de 16 ans, une expérience unique en restant après la présentation pour une nuit sur le thème de la sorcellerie. Il est possible d’assister qu’à la pièce et de camper sur place.

Il est possible de se procurer des billets sur le site web de l’organisation.