Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges se prépare pour la rentrée des expositions automnales qui aura lieu ce jeudi 29 août, à compter de 18 h. Ces expositions seront présentées au Centre culturel Marie-Fitzbach jusqu’au 17 novembre 2019.

Voici les expositions qui seront à l'affiche :

Chaudière-Appalaches en œuvres - Musée Marius-Barbeau et MRC Beauce-Sartigan Premier jet

Cette exposition mettra en vedette les œuvres gagnantes provenant des dix MRC de la région, retenues par le grand jury et le public en 2018.

Deuxième vie

Ce sont les œuvres soumises par des artistes de la MRC Beauce-Sartigan pour l’édition 2019 de Chaudière-Appalaches en œuvres.

Clin d’œil sur la Beauce – Ville de Saint-Georges

Venez admirer les clichés des finalistes de ce concours annuel de photographie. La thématique a soulevé les passions et grandement animé les participants. Attendez-vous à voir « JAUNE »!

Culture Heavy mental – Alain Lapierre, artiste peintre



L’artiste rend hommage à ses influences musicales métal, punk et noise, tout en manifestant sa passion pour l’imagerie surréaliste. Teintées d’humour noir et d’une certaine crudité graphique, les œuvres explorent le côté obscur de l’existence humaine.

La danse des couleurs - Cyril Tremblay, artiste peintre

Inspiré par les attraits de Québec et de Charlevoix, l’artiste démontre diverses formes et textures sur fond noir, rendant ainsi la nature juste et chaude. Ses 45 années d’expérience lui permettent de maitriser l’art d’appliquer la lumière par la couleur. Il utilise contrastes et techniques mixtes pour se distinguer.

Prisme - Collectif membres Artistes et Artisans de Beauce

Les prismes sont omniprésents dans notre société. Géométriques, architecturaux, optiques, ésotériques, spirituels, ils se symbolisent en plusieurs formes. De verre ou de cristal, ils décomposent la lumière et sont étudiés pour permettre de mieux comprendre la couleur. Les prismes traduisent la vision que nous portons de notre propre monde.

Vague à l’âme - Julie Goulet, artiste peintre, membre Artistes et Artisans de Beauce

De la couleur, de la lumière et du mouvement... Des œuvres colorées représentant la mer. La beauté de cette force de la nature fascine l’artiste et lui inspire le courage. Elle vous invite à poser un regard introspectif sur ses créations pour en ressortir grandi!

Expositions passagères

Du 29 août au 15 septembre

Prix d’excellence en architecture 2019 de l’Ordre des architectes du Québec.

Du 1er au 31 octobre

Le Centre-Femmes de Beauce souligne ses 40 ans ainsi que le Mois de l’histoire des femmes.

Profitez de ce lancement pour venir rencontrer et échanger avec les exposants qui seront sur place. Toute la population y est invitée; l'entrée est libre.