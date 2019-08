Les Sorcières de Salem en supplémentaire le 6 septembre

La pièce de théâtre Les Sorcières de Salem et l’expérience immersive Salem a été présentée les 23 et 24 août sur la Terre des Menhirs à Saint-Victor. L’évènement culturel de l’organisation Créativa Productions se poursuit ce vendredi 30 août et samedi 31 août.

À lire également: Un spectacle immersif qui vous plongera dans l'univers de la sorcellerie

Dès l’arrivée, les spectateurs sont plongés au cœur d’une ambiance mystérieuse par le décor que procure la reproduction du village ancien et l’éclairage aux flambeaux. Installé sur des bancs de bois au centre, le public assiste à une histoire se déroulant en 1692 à Salem, au Massachusetts. Ce village bien connu pour sa chasse aux sorcières est pour le temps d’une soirée remis en scène par des acteurs passionnés. Ainsi, tout le long de la prestation nous suivons la liaison amoureuse d’Abigaïl pour son patron qui mènera à des rumeurs de sorcellerie jusqu’à un procès. La mise en scène de Pamela Doyon rend la pièce interactive par le simple déplacement des comédiens dans tout le village.

Achat de billets

Il reste quelques billets pour la présentation du 31 août et l’organisation a annoncé une supplémentaire pour la pièce de théâtre le 6 septembre à 19h.

Par les nuits de plus en plus fraîches, il est conseillé de se vêtir de vêtements d’hiver et d’apporter des couvertures.