Une bande dessinée collective pour encourager les jeunes à lire

Le vernissage de la bande dessinée collective « Délicieuse aventure en Belgique » a attiré plus d’une trentaine d’invités le 5 septembre dernier. Cette œuvre s’inscrit dans le projet « Écrire pour la persévérance ».

La bande dessinée destinée à un public pré-adolescent sera accessible dans les différentes écoles de la MRC des Etchemins en plus des écoles plus défavorisées de la région de Chaudière-Appalaches. Le but est de motiver les jeunes à la lecture.

C’est grâce au projet persévérance scolaire du volet Créneau carrefour du Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins, du Secrétariat à la jeunesse, de LOJIQ, de PRÉCA, de Desjardins, MRC des Etchemins, Stéphanie Lachance, député dans Bellechasse, la CSBE, Julien Dallaire- Charest, bédéiste, et de Maki communications que la BD a vu le jour après 8 mois de travail.

Durant la soirée du lancement, les participants ont dégusté des bières belges et plusieurs bouchées. Les auteurs ont présenté un montage souvenir de leur voyage en Europe qui les a inspirés.

Le grand public peut également se la procurer en faisant la demande auprès du CJE des Etchemins, et ce, tout à fait gratuitement. Il est à noter qu’à l’intérieur de la BD se trouvent des indices menant à un code secret caché.